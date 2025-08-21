Aree interne: i vescovi reagiscono al nuovo Piano Strategico Convegno con il cardinale Zuppi. Confronto Forum-Intergruppo parlamentare

Condividere le buone prassi per una proposta pastorale per le Aree interne. È l’obiettivo dei Vescovi dei territori interessati che si ritroveranno il 25 e il 26 agosto a Benevento, presso il Centro “La Pace”, per il consueto convegno annuale che si concluderà con l’intervento del Card. Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI, al termine del quale verrà presentata la Lettera aperta rivolta al Governo e al Parlamento e sottoscritta già da oltre 80 presuli.

Nel solco di un cammino avviato nel maggio 2019 e proseguito con diverse iniziative, i Presuli – una trentina in rappresentanza di 11 regioni d’Italia – tornano quindi a incontrarsi per confrontarsi sulle Aree interne.

Accrocca: vogliomo offrire il nostro contributo e avviare un dialogo costruttivo

"Vogliamo offrire, in spirito di serena collaborazione, il nostro contributo ecclesiale e sociale, rinnovando la disponibilità ad avviare un dialogo costruttivo sul tema: non ci rassegniamo a una fine che per molti è già segnata, ma continuiamo ad impegnarci per le comunità ecclesiali e civili, per il bene di tutti", afferma Felice Accrocca, Arcivescovo di Benevento, a cui si deve l’iniziativa.

Nel corso della seconda giornata del meeting, e di fronte al quadro delineato dal Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne, recentemente pubblicato, e alle prospettive da esso adombrate, si terrà contestualmente una sessione straordinaria del Forum delle Aree Interne, durante la quale avverrà un confronto con l’Intergruppo parlamentare “Sviluppo Sud, Isole e Aree Fragili”. Si discuterà in particolare degli ostacoli che si frappongono all’applicazione concreta delle numerose iniziative legislative di cui si interessa uno studio proposto dallo stesso Forum.

Resa nota, intanto, la data della sessione ordinaria del Forum (dedicato quest’anno a: La sfida della bellezza e il futuro creativo), fissata per il 25 e 26 settembre prossimi nel complesso dell’ex seminario arcivescovile al viale degli Atlantici di Benevento.