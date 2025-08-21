In occasione dello svolgimento dell'edizione 2025 del Festival Città Spettacolo, per il periodo che va dal 24 al 31 agosto, con due distinte ordinanze sindacali sono state adottate le seguente misure: il divieto, per ogni tipologia di esercizio commerciale nelle zone di piazza Castello, corso Garibaldi, corso Dante e piazza Cardinal Pacca, di vendere bevande di qualsiasi tipo in bottiglie di vetro e/o in lattine metalliche; le stesse dovranno essere servite in bicchieri monouso. Il divieto si estende anche ai distributori automatici: il provvedimento a tutela della pubblica e privata incolumità. E' differito alle ore 01,00 il divieto di diffusione della musica all'esterno dei locali cittadini.
Festival Città Spettacolo: divieto di vendere bevande in vetro e in lattina
Il Comune: musica nei locali consentita fino all'una di notte
Benevento.