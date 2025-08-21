Festival Città Spettacolo: divieto di vendere bevande in vetro e in lattina Il Comune: musica nei locali consentita fino all'una di notte

In occasione dello svolgimento dell'edizione 2025 del Festival Città Spettacolo, per il periodo che va dal 24 al 31 agosto, con due distinte ordinanze sindacali sono state adottate le seguente misure: il divieto, per ogni tipologia di esercizio commerciale nelle zone di piazza Castello, corso Garibaldi, corso Dante e piazza Cardinal Pacca, di vendere bevande di qualsiasi tipo in bottiglie di vetro e/o in lattine metalliche; le stesse dovranno essere servite in bicchieri monouso. Il divieto si estende anche ai distributori automatici: il provvedimento a tutela della pubblica e privata incolumità. E' differito alle ore 01,00 il divieto di diffusione della musica all'esterno dei locali cittadini.