"Pellegrinaggio interparrocchiale – Pellegrini di Speranza con San Bartolomeo" Sabato 23 agosto alla vigilia della giornata dedicata al Patrono di Benevento

Le parrocchie della Santissima Addolorata, di Santa Maria degli Angeli e di San Modesto organizzano il “Pellegrinaggio interparrocchiale – Pellegrini di Speranza con San Bartolomeo”.

Il tradizionale pellegrinaggio, giunto alla seconda edizione, si terrà sabato 23 agosto, vigilia della solennità di San Bartolomeo, patrono della città di Benevento.

Il raduno è previsto alle ore 21 dinanzi la chiesa di Santa Maria della Libera. Da lì in cammino silenzioso e individuale si arriverà fino a Piazza Orsini dove intorno alle 21:45 partirà la processione che si snoderà lungo Corso Garibaldi per concludersi alle 22:30 dinanzi la Basilica di San Bartolomeo Apostolo.

Alle ore 23:00 in Basilica si svolgerà la Santa Messa della vigilia della Solennità di San Bartolomeo.

Il pellegrinaggio è un'occasione unica per i fedeli di rinnovare la propria fede e di rendere omaggio al Santo Patrono del capoluogo sannita. La partecipazione a questo evento non solo rafforza il senso di appartenenza alla comunità, ma permette anche di riscoprire le radici spirituali e culturali.

La vigilia della solennità di San Bartolomeo è un momento di grande importanza per la nostra città. San Bartolomeo, con la sua intercessione, ha sempre protetto e guidato Benevento, e il pellegrinaggio è un modo per esprimere gratitudine e devozione. Le comunità parrocchiali del Rione Libertà invitano tutti i cittadini a partecipare numerosi, per vivere insieme questo momento di preghiera e riflessione.