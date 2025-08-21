Città Spettacolo, eventi al Teatro Romano: ecco il dispositivo traffico

Ecco tutte le zone interessate dal dispositivo varato dal Comune

Benevento.  

In occasione dell'edizione 2025 del Festival Città Spettacolo con ordinanza sono state disposte le seguenti misure:
? nei giorni di venerdì 22 agosto e sabato 23 agosto a partire dalle ore 08,00 e fino a cessate esigenze, istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo i lati della carreggiata con rimozione coatta lungo le seguenti strade: via Parrochia nuova, via Port'Arsa (tratto tra via Parrocchia nuova e l'incrocio con via Gesù Bambino di Praga). 
? Nei giorni 24 agosto, mercoledì 27 agosto, domenica 31 agosto e lunedì 1 settembre istituti divieto di sosta e fermata su ambo i lati della carreggiata con rimozione coatta lungo via Parrocchia nuova, piazza Caio Ponzio Telesino, via Port'Arsa (tratto tra via Parrocchia nuova e l'incrocio con via Gesù Bambino di Praga), piazzetta don Carlo Lombardi. 
? Nei giorni domenica 24 agosto, mercoledì 27 agosto e domenica 31 agosto dalle ore 17,00 e fino a cessate esigenze legate anche al deflusso completo degli spettatori, chiusura al traffico veicolare (eccetto che per i soli veicoli impegnati nell'organizzazione degli eventi muniti di specifica autorizzazione) di via Parrocchia Nuova, piazzetta don Carlo Lombardi, piazza Caio Ponzio Telesino,Telesino, via Port'Arsa (tratto tra via Parrocchia nuova e l'incrocio con via Gesù Bambino di Praga), via Bosco Lucarelli (tranne discesa tra via Rummo e via Torre della Catena) con conseguente deviazione verso via Manfredi di Svevia-San Filippo e via Carlo Torre (tratto via Episcopio e Via Port'Arsa)
? nei giorni di mercoledì 27 agosto, giovedì 28 agosto e venerdì 29 agosto a partire dalle ore 19 e fino alla conclusione delle esigenze legate all'allestimento delle strutture per gli eventi, è disposta la chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta e fermata in ambo i lati della carreggiata in via Carlo Torre, limitatamente al tratto tra l'incrocio con corso Garibaldi e l'Arco del Sacramento. Le interdizioni valgono anche per i residenti. 
Il flusso veicolare diretto agli eventi va indirizzato ai fini della sosta nelle seguenti aree: piazzale Catullo (gestito da Trotta bus), Megaparcheggio via del Pomerio, viale San Lorenzo, area ex mercato di piazza Risorgimento. 
 

