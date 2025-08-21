Fatebenefratelli: sì alla giornata di preghiera e digiuno per la Pace La comunità ospedaliera accoglie l'appello del Papa

La Comunità Ospedaliera dei Fatebenefratelli di Benevento accoglie l'appello di Papa Leone XIV a dedicare una giornata speciale alla preghiera e al digiuno per la pace.

“Venerdì 22 agosto ci uniremo a questa nobile intenzione – ha dichiarato il Superiore dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento Fra Lorenzo Antonio Gamos. Invitiamo tutti a partecipare con noi a questo momento di intensa comunione spirituale e supplica per la pace nel mondo”.

Il programma prevede a partire dalle ore 11, nella Cappella Ospedaliera del Sacro Cuore di Gesù, la recita del Santo Rosario per la pace e l'Angelus. Alle ore 19 Vespri e Adorazione Eucaristica (fino alle 22.00). Infine, alle ore 22.15 è prevista la Compieta.

“Insieme possiamo innalzare una preghiera potente, affidando le nostre intenzioni all'intercessione della Beata Vergine Maria, affinchè la pace possa fiorire nei cuori e nel mondo intero – ha concluso il Superiore dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento Fra Lorenzo Antonio Gamos”.