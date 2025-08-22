Con fili di gentilezza tessiamo la pace fa tappa a Pontecagnano il 23 agosto L'ambasciatrice di gentilezza del Sannio, Castelluzzo: “La pace nasce da piccoli gesti quotidiani"

“Praticate gentilezza a casaccio e atti di bellezza privi di senso” è il seme che ha ispirato gli Ambasciatori di Costruiamo Gentilezza in tutta Italia a organizzarsi in una giornata speciale, domani, 23 agosto 2025, dedicata alla pace e declinata in diverse forme nei vari territori, uniti in un fil rouge – anzi viola – che attraversa il Bel Paese.

In Campania, gli Ambasciatori provinciali hanno scelto di dare un segno concreto di unità e testimonianza, incontrandosi domani, 23 agosto a Pontecagnano, nella piazzetta antistante il Comune (Via Maria Antonio Alfani, 52 – 84098 Pontecagnano Faiano, SA), alle ore 18.30. Sarà un momento di condivisione e di presenza attiva per ribadire insieme che la pace si costruisce con gesti quotidiani di gentilezza, prossimità e collaborazione.

L’incontro rappresenta non solo un’occasione simbolica, ma anche un invito rivolto a tutta la cittadinanza: unirsi in una rete di azioni positive, piccole ma significative, capaci di generare armonia e coesione sociale.

Gli Ambasciatori di Costruiamo Gentilezza riaffermano così l’impegno a fare della gentilezza uno strumento di pace, un valore che, praticato collettivamente, può trasformare le comunità e rafforzare il senso di appartenenza.

A portavoce della provincia di Benevento sarà l’Ambasciatrice di Gentilezza Elda Castelluzzo, che insieme ai colleghi delle altre province testimonierà l’unità d’intenti e la forza di una rete diffusa e coesa.

“La pace nasce da piccoli gesti quotidiani: una parola gentile, una mano tesa, un sorriso condiviso. Con la gentilezza possiamo costruire ponti dove ci sono muri e riportare armonia dove ci sono divisioni" ha spiegato Elda Castelluzzo, Ambasciatrice di Gentilezza per la provincia di Benevento.

"I fili di gentilezza che intrecciamo ogni giorno non solo rafforzano le relazioni e creano comunità pacifiche, ma favoriscono anche il benessere psicologico: riducono lo stress, alimentano la fiducia reciproca e generano serenità interiore. Quando stiamo bene con noi stessi, siamo più capaci di accogliere l’altro e di custodire la pace attorno a noi.”