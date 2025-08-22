Vacanze estive 2025: si continuerà a viaggiare fino a metà settembre C'è chi ha scelto di posticipare le ferie per “comodità e prezzo”

Le temperature iniziano ad abbassarsi, con il maltempo che già imperversa in diverse zone della Campania, ma si continuerà a viaggiare almeno fino a metà settembre. Archiviato il Ferragosto, infatti, le agenzie di viaggio assicurano: le vacanze non sono finite. C'è chi avrebbe scelto di posticipare la partenza per esigenze lavorative e chi per abbassare i costi. Ci sono poi i viaggi di gruppo. Insomma l'estate non sta finendo. A Benevento abbiamo raccolto il parere di tre agenzie di viaggio e dei rispettivi agenti.

Vacanze 2025: il trend confermato dalle agenzie di viaggio

Chiara Damiano: “Lavoriamo tanto con i gruppi e fortunatamente riusciamo sempre a lavorare sempre nel migliore dei modi. In Campania vanno tanto le isole, Ischia soprattutto in qualsiasi periodo dell'anno, ma anche tutta la Costiera Amalfitana. Tante partenze giornaliere: si parte da Salerno – spiega - per poi effettuare la mini crociera. Con i gruppi si lavora tutto l'anno, sia d'estate che d'inverno, in base alle varie mete. Ovviamente in questo periodo molto mare rispetto alla montagna, poi inizieremo con i mercatini di Natale”.

Napoli piena turisti: è la città della cultura e dell'ospitalità

Mario Lombardi: “Certamente che si viaggia ancora. Siamo ora alle prese con chi ha scelto di viaggiare a settembre per un discorso di comodità e di prezzo. In Campania è molto richiesto il Cilento. Napoli ovviamente è piena di turisti, come sempre la città della cultura, del buon mangiare e del senso dell'ospitalità”.

In Campania tanti scelgono le isole e il Cilento

Un trend confermato anche dalla signora Maria della LR Viaggi: “Si viaggia almeno fino alle metà di settembre, in Campania i turisti scelgono soprattutto il Cilento”.