Intervento straordinario di spazzamento e lavaggio in Piazza Cardinal Pacca Lo ha disposto l'Asia in vista di “Benevento Città Spettacolo 2025”

In vista dei concerti in programma per la rassegna “Benevento Città Spettacolo 2025”, Asia Benevento effettuerà un intervento straordinario di spazzamento e lavaggio

dell’intera area di Piazza Cardinal Pacca.

L’operazione è programmata per la mattina di sabato 23 agosto 2025, nella fascia oraria 7 – 9, al fine di garantire decoro, pulizia e accoglienza a cittadini e visitatori che parteciperanno agli eventi del festival.

Per consentire le attività, il Comune di Benevento – Servizio Traffico ha disposto, con apposita ordinanza, l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta su tutta l’area interessata, valido anche per residenti ed autorizzati.

Asia Benevento: appello ai cittadini

Asia invita la cittadinanza a collaborare rispettando le prescrizioni di viabilità, così da agevolare il lavoro delle squadre operative e assicurare il miglior svolgimento delle manifestazioni. L’impegno straordinario conferma la volontà di ASIA Benevento di contribuire attivamente alla valorizzazione della città e dei suoi eventi culturali, attraverso servizi ambientali efficienti e puntuali.