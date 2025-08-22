intervento straordinario di spazzamento e lavaggio in piazza cardinal pacca

In vista dei concerti in programma per la rassegna “Benevento Città Spettacolo 2025”, Asia Benevento effettuerà un intervento straordinario di spazzamento e lavaggio
dell’intera area di Piazza Cardinal Pacca.
L’operazione è programmata per la mattina di sabato 23 agosto 2025, nella fascia oraria 7 – 9, al fine di garantire decoro, pulizia e accoglienza a cittadini e visitatori che parteciperanno agli eventi del festival.
Per consentire le attività, il Comune di Benevento – Servizio Traffico ha disposto, con apposita ordinanza, l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta su tutta l’area interessata, valido anche per residenti ed autorizzati.
Asia Benevento: appello ai cittadini
Asia invita la cittadinanza a collaborare rispettando le prescrizioni di viabilità, così da agevolare il lavoro delle squadre operative e assicurare il miglior svolgimento delle manifestazioni. L’impegno straordinario conferma la volontà di ASIA Benevento di contribuire attivamente alla valorizzazione della città e dei suoi eventi culturali, attraverso servizi ambientali efficienti e puntuali.