Concerti Mannoia e Luché, disposta chiusura anticipata dei negozi A Benevento nella zona di piazza Pacca lunedì 25 e martedì 26 agorsto

In occasione dei concerti di Fiorella Mannoia (lunedì 25 agosto) e Luché (martedì 26 agosto), previsti in piazza Cardinal Pacca, con ordinanza sindacale è stata ingiunta, per motivi di ordine e sicurezza pubblica: la chiusura anticipata, alle ore 19 di lunedì 25 agosto, degli esercizi commerciali ubicati in piazza Pacca e nella zona di prefiltraggio di corso Dante dal lato piazza Pacca - via Nuova Calore e corso Dante sino all'incrocio con via Cimbaroli; martedì 26 agosto (concerto Luché), è ingiunta la chiusura anticipata alle ore 18,00 degli esercizi commerciali ubicati in piazza Cardinal Pacca e nella zona di prefiltraggio di corso Dante (lato Garibaldi dai civici 239 e 254 compresi e corso Dante sino all'incrocio con via Cimbaroli).

L'ordinanza specifica che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 'Arte Pizza' e 'Caffetteria del duomo' resteranno aperti, con divieto di servire bevande alcoliche, perché da ritenersi ad esclusivo servizio degli eventi su richiesta dell'organizzazione.