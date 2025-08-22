Per i concerti a piazza Pacca di Benevento varato il dispositivo traffico Tutte le disposizioni per automobilisti e misure dedicate ai residenti in zona

In occasione dei concerti di Fiorella Mannoia e di Luché, rispettivamente lunedì 25 agosto e martedì 26 agosto, previsti in piazza Cardinal Pacca nell'ambito dell'edizione 2025 del festival Città Spettacolo, vigeranno le seguenti misure per il traffico: in Piazza Cardinal Pacca, Corso Dante, Via Nuova Calore, Corso Garibaldi (nel tratto da incrocio con Corso Dante fino ad altezza Duomo), Corso Vittorio Emanuele, Via Agilulfo, Via Pedicini, Vico San Gennaro, Via Santo Spirito, Via Ciarimboli, Via Verrusio, Via Badia San Pietro, Via e Vico Fragola, Piazza San Donato e Via Sessualdo sono istituiti, anche per i residenti, i divieti di sosta e fermata con rimozione coatta dalle ore 08,00 di lunedì 25 e martedì 26 agosto fino a cessate esigenze; chiusura al traffico veicolare Lunedì 25 agosto (concerto di Fiorella Mannoia) dalle ore 17:00 e Martedì 26 Agosto (concerto di Luchè) dalle ore 15:00 fino a fine eventi, con annessa interdizione al transito pedonale di Via Bagni.

Si precisa che a partire dagli orari in cui scatterà la chiusura al traffico veicolare, per esigenze di ordine pubblico potranno essere eventualmente attuate anche provvisorie limitazioni al transito pedonale che tuttavia non varranno per residenti, staff e spettatori diretti al concerto. Ancora per i veicoli al servizio delle persone con disabilità diretti al concerto è stato previsto l'allestimento di un'area sosta riservata sul lato destro di Corso Vittorio Emanuele e nell'adiacente slargo antistante lo sportello bancario BCC Flumeri, mentre per gli altri veicoli saranno a disposizione le aree di Piazzale Catullo, Viale San Lorenzo, Megaparcheggio Via del Pomerio e Piazza Risorgimento ex Area Mercato, tutte con gestione a cura della Trottabus Service.

Per i residenti di piazza Cardinal Pacca, Corso Dante, Piazza San Donato, Via San Gaetano e Via Nuova Calore, l'assessore al Traffico Attilio Cappa rende noto che l'Amministrazione ha raggiunto un'intesa con Trotta bus: è autorizzata la sosta gratuita dei veicoli negli stalli blu di tutto il territorio cittadino nei giorni 25 e 26 agosto, con obbligo di esporre il contrassegno CP, CD, SD, SG e NC già in loro possesso.

