Fontanelle Pietà, fumata bianca al tavolo tecnico: resta il passaggio a livello Riunione al Comune dopo la questione sollevata dai residenti

"Il passaggio a livello di via Fontanelle-Pietà resta e non sarà più eliminato. Stamane, durante, un incontro con i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), che ringrazio per la disponibilità dimostrata, abbiamo concordato le soluzioni tecniche necessarie.

E' stato l'esito di una interlocuzione tra Amministrazione e RFI che durava già da mesi. Rassicuro dunque il Comitato e i cittadini che avevano giustamente manifestato qualche preoccupazione rispetto all'eliminazione del passaggio a livello che non avverrà", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

Rete Ferroviaria Italiana si è detta disponibile ad accogliere le modifiche tecniche che il Comune formulerà e ad adeguare il passaggio a livello esistente alle più moderne tecnologie esistenti, nell'ottica di garantire i massimi standard di sicurezza.

Subito dopo, gli esiti del tavolo tecnico sono stati comunicati e condivisi con il Comitato e i proponenti della petizione in un ulteriore incontro a Palazzo Mosti.