De Pierro risponde alle polemiche su Piazza Pacca: "Sterili e scoraggianti" Il vicesindaco su Città Spettacolo: "Momento di grande prestigio. Il commercio non è penalizzato"

Il vicesindaco di Benevento, Francesco De Pierro, ha risposto alle polemiche nate da parte dei consiglieri di Alternativa per Benevento, in merito alla decisione di allestire piazza Pacca per i concerti di Mannoia e Luchè, nell'ambito di Città Spettacolo.

"Polemiche vacue e strumentali, piazza Pacca ospiterà due artisti di livello"

"Piazza Cardinale Pacca, luogo che l'amministrazione Mastella ha riqualificato e rivitalizzato dopo anni di incuria, si appresta a diventare, lunedì e martedì prossimi, una suggestiva location per due eventi musicali di fascino: i concerti di due artisti di livello quali Mannoia e Luchè. Dobbiamo dire che troviamo vacue e davvero strumentali le polemiche sollevate da una parte della minoranza: siamo alle solite, persa un'altra occasione per evitare le solite strumentalizzazioni inutili", lo scrive in una nota il vicesindaco di Benevento Francesco De Pierro.

"I commercianti della zona potranno beneficiare di questi eventi"

"Dopo una serie di riunioni con il Prefetto e tutte le Autorità di pubblica sicurezza che ringraziamo per la proficua collaborazione istituzionale, semplicemente in occasione di due grandi eventi che genereranno un considerevole afflusso di persone, sono state prese misure a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza collettiva. Bollare come penalizzazioni e disagi provvedimenti concordati con le Autorità preposte, è esercizio sterile e scoraggiante. Alcuni esercizi commerciali dell'area chiuderanno solo un'ora prima del solito lunedì - e due ore prima il martedì - semplicemente per consentire il prefiltraggio: un provvedimento giustamente concordato in sede di Comitato in Prefettura per evitare problemi di ordine pubblico e dal quale sono esclusi quelli del food and beverage. Si tratta di uno sforzo minimo e sostanzialmente indolore, a fronte di una serie di eventi che produrranno uno straordinario movimento e l'indotto dai quali, verosimilmente, i commercianti della zona e non solo potranno beneficiare. Del resto negli anni scorsi quel luogo era un anonimo parcheggio con zone di abbandono evidenti, oggi ospita artisti di calibro: facile trovare le differenze. La strumentale retorica dei disagi non si addice ad una Città che deve essere pronta ad ospitare eventi, concerti e manifestazioni di livello, proprio come quelle che animeranno quest'edizione di Città Spettacolo. Piazza Pacca oggi trova una dimensione e una vocazione che valorizza e rende onore alla sua bellezza che sarà ulteriormente promossa con l'intervento Prius che la collegherà direttamente al Teatro Romano e di ciò, lo rivendichiamo con orgoglio, l'Amministrazione Mastella è orgogliosa. Non è giusto per spirito fazioso andare contro gli interessi della Città: Città Spettacolo sarà con il ricco cartellone che la contraddistingue un generatore di ricchezza per l'economia del vicolo (bar, ristoranti, botteghe di tipicità locali e boutique) con migliaia di persone in strada e arrivi già prenotati da diverse aree d'Italia. E' un momento di grande prestigio e promozione dell'immagine di Benevento e siamo sicuri che cittadini e operatori economici ne sono ben consapevoli", conclude il vicesindaco De Pierro.