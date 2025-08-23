Una storia di buona sanità. "Grazie agli specialisti del San Pio" "Un plauso al Reparto di Otorinolaringoiatria e in particolare al professore Giangregorio"

Un plauso alla sanità sannita arriva dall'avvocato Domenico Della Ratta che con una nota ha voluto ringraziare medici e personale sanitario.

In particolare il professionista mette l'accento sulla buona sanità riscontrata presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento retta da Maria Morgante.

“Un riferimento certo. Tanti i pazienti assistiti e salvati giornalmente: in urgenza - ovviamente compreso il Pronto Soccorso di Sant' Agata de' Goti che deve tornare operativo h 24, basterebbe coinvolgere i medici di base a turno pagando a presenza – (suggerisce Della Ratta ndr), in ambulatorio (es. reumatologi con la dottoressa Ferrucci e il dottore Bellissimo) e nei rinnovati e ristrutturati ottimi reparti tra cui il reparto Otorino (Direttore dott. Di Maria) professionista determinante chirurgo (da oltre 40 anni primo operatore in tanti interventi particolarmente complessi) e il dottore Francesco Giangregorio, particolarmente preparato, certo nella diagnosi, nella terapia, nel pre e post operatorio, in sintesi un ottimo professionista.

È lui – ricorda Della Ratta - che mi ha visitato capendo la complessità della patologia in atto e quindi la necessità di agire in tempi brevi.

Mi ha non solo ben assistito e curato ma, sempre in tempi decisamente brevi, mi ha salvato la vita insieme ai tanti gentili operatori sanitari del detto reparto Otorino laringoiatra di cui fanno parte anche medici giovani molto competenti in certa crescita professionale.

Ad Maiora caro dottore Giangregorio. Ti sono e ti sarò eternamente grato

Avv. Domenico Della Ratta