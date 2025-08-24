Aree interne, Accrocca: non solo problemi, ma anche tante potenzialità L'appello dell'arcivescovo: invertiamo la narrazione. Già cento adesioni per la lettera al governo

“Non solo problemi, raccontiamo la bellezza che c'è sui nostri territori”. Dall'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca l'invito a “invertire la narrazione delle aree interne”.

Un intervento in vista del prossimo meeting dei vescovi in programma 25 e 26 agosto al Centro La Pace di Benevento.

Una due giorni di confronto e dibattiti che si concluderà con la consegna della lettera a governo e parlamento sulla questione aree interne “a seguito della pubblicazione del piano strategico nazionale delle aree interne. Lettera – anticipa Accrocca – che al momento è stata firmata da cento Arcivescovi, Vescovi, Cardinali rappresentando così tutta l'Italia”.

“Il tema delle aree interne non può restringersi ad alcune regioni o al Sud, è una questione nazionale”.

Come detto, però, la riflessione proposta nell'intervista rilasciata ad Ottochannel tv (nel video) riguarda anche il modo in cui queste realtà, spesso ancora al centro del dibattito ma per difficoltà come lo spopolamento, desertificazione, giovani che vanno via.

“Il messaggio che vogliamo lanciare riguarda la specificità e le potenzialità delle aree interne. Perché credo che dovremmo invertire la narrazione: spesso parliamo dei problemi che abbiamo, ma questo rischia di trasmettere all'esterno l'idea di una zona che è piena solo di problemi. I problemi lì hanno tutti, non solo noi. E noi non abbiamo solo problemi. Ma abbiamo delle potenzialità enormi dal punto di vista del patrimonio culturale, paesaggistico, enogastronomico”.