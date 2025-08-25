Serena Rossi apre Benevento Città Spettacolo e incanta il Teatro Romano Positivo l'avvio festival. La soddisfazione del sindaco Mastella e di Giordano

In un Teatro Romano riempito in ogni ordine di posto, Serena Rossi ha dato il via alla 46esima edizione di Benevento Città Spettacolo. L'artista napoletana ha deliziato i presenti con una magistrale interpretazione, attraverso lo spettacolo "Serenata a Napoli", in cui ha interpretato i maggiori successi della musica partenopea, intervallati da un simpatico contatto diretto con il pubblico. Per Rossi si tratta del primo spettacolo teatrale, attraverso il quale ha mostrato una grande sinergia tra i racconti della tradizione napoletana e la musica che da sempre contraddistingue una città che l'autrice indica come "la più misteriosa del mondo, che ha confuso anche le sirene, che ha una sua filosofia, un suo immaginario, una sua religione". Serena Rossi ha raccolto scroscianti applausi lungo tutto lo spettacolo, con il pubblico che ha apprezzato ampiamente le sue doti canore e interpretative. Benevento Città Spettacolo è partita con il piede giusto e proseguirà questa sera, in piazza Pacca, dove si esibirà Fiorella Mannoia.

Mastella: "Sarà un finale d'estate da ricordare"

Soddisfatto il sindaco Mastella nel corso di "Serenata a Napoli": "Sono molto contento che Serena Rossi sia venuta a Benevento. È un'artista molto brava, ma soprattutto meridionalissima. Questo ci riempie d'orgoglio, poi la partecipazione è molto bella. Che dire, sarà un finale d'estate da ricordare. Questa è una manifestazione che facciamo ogni anno che ha in dote una sorta di suggestione, sia sul piano artistico che culturale, con un ben parterre in tante situazioni. Si tratta di un qualcosa che dà il giusto mordente alla città, una sorta di imprimatur o copyright che lascio a Benevento".

Giordano: "Inizio positivo, sarà un grande festival"

Entusiasta per la prima serata Renato Giordano, direttore artistico di Benevento Città Spettacolo: "Abbiamo aperto con una bella cornice di pubblico. Il teatro è stracolmo. Sono contento, sarà un grande festival per tutta la settimana. Faccio un invito a tutti: venite a Benevento perché è una città bellissima, ci sono momunenti straordinari e si mangia bene. Poi c'è il festival, venite agli spettacoli. Il 30 c'è la tammurriata rave, apre Beppe Barra a mezzanotte in piazza Roma. Benevento Città Spettacolo è di tutti i beneventani. Ci aspettiamo tante belle serate, quasi tutti gli eventi sono sold out".