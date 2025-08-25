Nell’ambito della rassegna Benevento Città Spettacolo, l’Associazione Sannio Valley APS promuove l’incontro-dibattito “Sannio Valley: #connessioni, #visioni, #futuro. Storie, startup,
reti, persone: un’area interna che non aspetta il cambiamento, ma lo genera”, in programma mercoledì 27 agosto alle ore 19:30 in Piazza Federico Torre, Benevento.
Un’occasione di confronto pubblico sul ruolo delle aree interne come motore di innovazione e sviluppo, attraverso il racconto di esperienze, startup, reti e comunità che hanno scelto di
generare il cambiamento dal basso.
L’incontro sarà introdotto e moderato da Carlo Mazzone, Presidente di Sannio Valley, e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, imprenditori e attori del mondo della formazione: Vincenzo Durante, Responsabile Area Occupazione, Invitalia; Alboino Greco, Consigliere Comunale e Presidente Commissione Attività Produttive del
Comune di Benevento; Antonio Domenico Ialeggio, Segretario Sannio Valley; Giovanni Marro, Dirigente Scolastico ITI “Lucarelli” di Benevento; Floridiana Ventrella, Imprenditrice, Founder & CEO Lavoroalsud.it; Vincenzo Vitale, CEO & Founder SEI Ventures.
L’evento si inserisce nella missione di Sannio Valley, associazione impegnata nella valorizzazione delle competenze, nella creazione di ecosistemi innovativi e nella costruzione di ponti tra istituzioni, imprese, scuola e territorio.