"Un'area interna che non aspetta il cambiamento, ma lo genera" Confronto promosso da Sannio Valley in occasione di Benevento Città Spettacolo

Nell’ambito della rassegna Benevento Città Spettacolo, l’Associazione Sannio Valley APS promuove l’incontro-dibattito “Sannio Valley: #connessioni, #visioni, #futuro. Storie, startup,

reti, persone: un’area interna che non aspetta il cambiamento, ma lo genera”, in programma mercoledì 27 agosto alle ore 19:30 in Piazza Federico Torre, Benevento.

Un’occasione di confronto pubblico sul ruolo delle aree interne come motore di innovazione e sviluppo, attraverso il racconto di esperienze, startup, reti e comunità che hanno scelto di

generare il cambiamento dal basso.

L’incontro sarà introdotto e moderato da Carlo Mazzone, Presidente di Sannio Valley, e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, imprenditori e attori del mondo della formazione: Vincenzo Durante, Responsabile Area Occupazione, Invitalia; Alboino Greco, Consigliere Comunale e Presidente Commissione Attività Produttive del

Comune di Benevento; Antonio Domenico Ialeggio, Segretario Sannio Valley; Giovanni Marro, Dirigente Scolastico ITI “Lucarelli” di Benevento; Floridiana Ventrella, Imprenditrice, Founder & CEO Lavoroalsud.it; Vincenzo Vitale, CEO & Founder SEI Ventures.

L’evento si inserisce nella missione di Sannio Valley, associazione impegnata nella valorizzazione delle competenze, nella creazione di ecosistemi innovativi e nella costruzione di ponti tra istituzioni, imprese, scuola e territorio.