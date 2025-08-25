Mastella: troppi aerei su Benevento, scriverò al Ministro

Troppi aerei solcano il cielo di Benevento, l'inquinamento cresce e il sindaco Mastella annuncia la stretta.
“Scriverò al Ministro delle Infrastrutture e agli enti interessati perchè passano troppi aerei sulla città di Benevento, anche a bassa quota. Questo crea problemi di natura ambientale”.
Così il primo cittadino a margine di un incontro con la stampa. “Dobbiamo tenere sotto controllo l'inquinamento – spiega Mastella -. Su Benevento passano davvero troppi aerei a bassa quota. Certo non possiamo eliminare le rotte ma dobbiamo mitigarle e dunque chiederò già al Ministro delle Infrastrutture per centrare questo obiettivo”.