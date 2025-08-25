Confindustria Benevento presenta il progetto "ARTINDUSTRIA: Emozioni & Valori" Confindustria-Ance Benevento insieme agli artisti di Eccellenze Sannite

Giovedì prossimo, 28 agosto 2025, alle 18 presso la sede di Confindustria Benevento a Piazza Risorgimento, 6 si presenterà il progetto “ARTINDUSTRIA: Emozioni & Valori” realizzato da Confindustria-Ance Benevento insieme agli artisti di Eccellenze Sannite.

Presenti il presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito, il promotore di Eccellenze Sannite Giuseppe Chiusolo e gli artisti autori delle opere in esposizione coordinati da Alfredo Verdile.

Seguirà alle ore 18.30 la presentazione del libro di Mario Ferraro titolato: “Costruire per decostruirsi” - Storie diverse, unite da un comune denominatore: il mondo dell’imprenditoria e dell’edilizia.

La presentazione del libro sarà introdotta da Rossella Del Prete, Docente dell’Università del Sannio e moderata da Nazzareno Orlando, Presidente del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento.

Il libro pubblicato nel 2025, Edito da “Progetto Cultura” racconta l’aspetto umano e sociale dell’impresa edile nel progetto di vita dell’autore. Un intreccio di avvenimenti e di vicende di personaggi le cui storie si intersecano con quella dell’autore nel suo ruolo a volte di protagonista e a volte di semplice spettatore.

Una storia personale, un’idea di costruzione, un racconto da leggere. “Con mente aperta, e con cuore curioso”

