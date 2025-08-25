L'Appia Regina Viarum unisce Benevento e Brindisi Un'alleanza culturale nel segno dell'UNESCO

I Club per l'UNESCO di Benevento e Brindisi rafforzano la loro partnership, celebrando l'impegno comune nella promozione del patrimonio e dei valori UNESCO. L'occasione è il primo anniversario dell’iscrizione del sito seriale dell'Appia, la Regina Viarum, a Patrimonio dell'Umanità, un riconoscimento che sottolinea il legame storico e culturale tra le due città. Una delegazione del Club di Benevento, guidata dal presidente Achille Mottola, sarà a Brindisi il 26 e 27 agosto per consolidare l'accordo di rete siglato lo scorso marzo.

Le vicende che legano Benevento e Brindisi sono profonde, intrecciandosi lungo il corso della storia. Entrambe le città hanno rivestito un ruolo cruciale, connettendosi attraverso l'antica arteria consolare, l'Appia, che da Roma si spingeva fino al porto di Brindisi. Oltre questo legame primario, la storia le ha viste accomunate da eventi significativi. Dalla dominazione longobarda per Benevento, che ne fece il centro del suo Ducato, all'importanza strategica di Brindisi come porto per le Crociate, l'influenza del periodo svevo ha lasciato un segno indelebile in entrambe le città. L'epilogo di quest'epoca si consumò proprio a Benevento nel 1266, con la sconfitta di Manfredi di Svevia, un evento che segnò un punto di svolta per il destino dell'Italia meridionale.

La delegazione beneventana, accolta dal presidente del Club UNESCO di Brindisi Mario Criscuoli, avrà un programma ricco di appuntamenti. Il primo giorno sarà dedicato alla scoperta del patrimonio storico-artistico della città, culminando con la partecipazione al "Barocco Festival 2025". Il castello Federiciano ospiterà la rappresentazione de "La Serva Padrona" di Giovan Battista Pergolesi, che vedrà la partecipazione del celebre attore e cantante Peppe Barra. Il 27 agosto, presso la Sala della Colonna di Palazzo Granafei-Nervegna, si terrà un incontro istituzionale con il sindaco e le autorità locali. Nel corso di questo incontro, sarà sottoscritta una dichiarazione congiunta che rafforzerà la collaborazione tra i due club.

«Questa è un'occasione per incontrarsi e connettersi con gli amici del Club di Brindisi, - ha dichiarato il presidente del Club di Benevento, Achille Mottola. - amplieremo la nostra rete di contatti e apriremo nuove prospettive di collaborazione per condividere idee e progetti, uniti dall'impegno per la promozione dei valori UNESCO».

Il viaggio della delegazione beneventana rappresenta un passo significativo per cementare la collaborazione tra i due club, onorando un passato condiviso e gettando le basi per un futuro all'insegna della cultura e della valorizzazione dei principi UNESCO.