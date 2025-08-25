Vescovi a lavoro a Benevento per salvare le aree interne: appello alla politica Ha preso il via la due giorni al centro La Pace

Proporre una visione completamente opposta a quella del nuovo Piano Strategico per le aree interne che, sostanzialmente le condanna alla morte. E' in sostanza il principale obiettivo dei circa trenta vescovi, in rappresentanza di 11 regioni d’Italia, che partecipano alla due giorni partita a Benevento, presso il Centro “La Pace”, per il consueto convegno annuale che si concluderà con l’intervento del Card. Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI, al termine del quale verrà presentata la lettera aperta rivolta al Governo e al Parlamento.

“L'obiettivo di questa edizione è duplice – ha chiarito l'Arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca – da un lato progredire per enucleare linee per una pastorale idonea alle mutate esigenze delle aree interne, dall'altro, congiuntamente, ci sarà anche un lavoro di confronto con l’Intergruppo parlamentare “Sviluppo Sud, Isole e Aree Fragili” e al termine della due giorni sarà diffusa la lettera aperta che ha visto una adesione forte dell'episcopato con la sottoscrizione di 131 presuli tra cardinali, arcivescovi, vescovi e 4 abati in cui si vuole sollecitare politica ad approcciare in modo diverso alla questione delle aree interne”.

Si discuterà, in particolare, degli ostacoli che si frappongono all’applicazione concreta delle numerose iniziative legislative di cui si interessa uno studio proposto dallo stesso Forum delle aree interne. Intanto è stata confermata la data della sessione ordinaria del Forum, dedicato quest’anno a: La sfida della bellezza e il futuro creativo, fissata per il 25 e 26 settembre prossimi nel complesso dell’ex seminario arcivescovile al viale degli Atlantici di Benevento.