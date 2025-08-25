Petito: eventi sono un importante attrattore per il turismo Il presidente della Pro loco: "Lavoriamo già per il prossimo Natale"

Non solo turismo culturale. Benevento spera anche sui grandi eventi per attrarre nuovi visitatori. Si parte con Città Spettacolo ed un programma ricco di appuntamenti fino al 31 agosto. A settembre sarà la volta di 'Janare – Le streghe di Benevento' e poi ancora torna Stregarti.

“Il turismo cerca anche delle emozioni quando visita un luogo”, commenta Giuseppe Petito, presidente della Pro loco Samnium che parla di un periodo che si prospetta particolarmente interessante per Benevento e la sua provincia.

“Nei mesi di luglio e agosto – spiega Petito – abbiamo avuto turisti arrivati dal Nord, ma la novità sono stati gli arrivi dall'estero. Abbiamo avuto arrivi dall'America, dalla Spagna, Francia, Inghilterra. Ma soprattutto abbiamo registrato la presenza di tanti turisti americani”.

Ma sarebbero proprio i mesi autunnali quelli su cui punta di più l'associazione di promozione turistica che, assicura il presidente, lavora già per le festività natalizie.

“Settembre sarà ricco di eventi e questa è sicuramente un attrattore importante per il turismo, ma noi lavoriamo già per il Natale. A novembre si parte con le iniziative per il Natale”.