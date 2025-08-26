Benevento città spettacolo: cresce l'attesa per Luchè Fan già in piazza per assistere al concerto in programma questa sera

Dopo aver lasciato il segno con il concerto - evento dello scorso 5 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli il “Luchè summer tour” arriva a Benevento Città Spettacolo.

Un evento già sold out con i fan già schierati dalle prime ore del mattino.

Un tour che promette uno show potente, che celebra una carriera unica nel panorama urban nazionale. Un’occasione imperdibile per vedere dal vivo uno dei padri fondatori dello street rap italiano, che continua a reinventarsi rimanendo fedele alla propria identità e presenza scenica magnetica. Il “Luchè summer tour” si concluderà il 15 settembre 2025 all’Unipol Forum di Milano, per un appuntamento speciale che preannuncerà quello che poi sarà il “Luchè arena tour”, previsto in inverno e svelato alla vigilia del concerto evento nello stadio della sua città.

A Napoli, infatti, Luchè ha riscritto le regole dei rap show con un live allo Stadio Diego Armando Maradona che ha lasciato tutti i presenti senza fiato: una produzione imponente, un impatto visivo da grande evento internazionale, un racconto in musica che ha celebrato la sua carriera e consacrato ancora una volta l’importanza che ha per la sua città.

L’artista è salito sul palco in uno stato di grazia assoluto, con una presenza scenica e una forza emotiva che hanno trasformato il concerto in un manifesto del rap italiano, grazie anche all’alternanza tra momenti più intimi e lo sfoggio di grandi banger ed episodi street, scanditi anche dalle sonorità portate sul palco dalla band e di un dj sul palco. Davanti ad uno stadio gremito, che ha cantato uno per uno tutti i brani in scaletta, ha dimostrato di essere non solo un'icona ma un vero e proprio riferimento culturale. E se a questo aggiungiamo la presenza di visual spettacolari, una scenografia importante e una regia curata nei minimi dettagli, si ha come risultato un evento rap tra i più alti mai visti in Italia.

Oltre agli opening djset esclusivi di Jesa e Night Skinny, al suo fianco, il rapper ha voluto alcuni dei nomi più caldi della scena: Shiva, Tony Boy, Paky, Nerissima Serpe, CoCo, Kaash Paige, a cui si sono uniti a sorpresa, Geolier e Rose Villain