Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti sostengono il documento dei Vescovi "È un appello che interpella la politica, le istituzioni, le forze sociali e produttive"

Le segreterie provinciali di Filt-CGIL, Fit-CISL e UILtrasporti esprimono piena condivisione e sostegno al documento prodotto dai 135 Vescovi riuniti presso il Centro La Pace di Benevento, che pone al centro della riflessione il drammatico declino delle aree interne del nostro Paese.

Il grido d’allarme lanciato dal mondo ecclesiastico "non può e non deve restare inascoltato" rimarcano Anzalone, Marra e Pagliuca.

"È un appello che interpella la politica, le istituzioni, le forze sociali e produttive affinché si inverta con decisione la rotta: servono investimenti mirati, capaci di generare un vero volano di crescita e di sviluppo per territori da troppo tempo marginalizzati.

Come organizzazioni sindacali del settore trasporti, ribadiamo che il lavoro è il primo strumento di dignità e cittadinanza. È attraverso il lavoro che si restituisce ai giovani la possibilità di scegliere se restare, se costruire il proprio futuro nei luoghi delle proprie radici, senza essere costretti ad abbandonare affetti, cultura e identità per inseguire altrove un avvenire.

Ognuno, in base al proprio ruolo - rimarcano Filt-CGIL, Fit-CISL e UILtrasporti -, è chiamato a contribuire in modo fattivo al cambiamento. Non possiamo più permetterci di ignorare il progressivo spopolamento, la desertificazione industriale e la perdita di servizi essenziali. Le aree interne non sono terre di serie B: sono parte viva e integrante del tessuto nazionale, e meritano politiche coraggiose, inclusive e lungimiranti.

Ormai le politiche governative danno una visione di rassegnazione alla quale non ci si può assolutamente conformare. Strade dissestate, collegamenti ferroviari lenti o inesistenti, trasporti pubblici insufficienti: sono queste le barriere che separano le comunità interne dal resto del territorio nazionale. In un’epoca in cui si parla di transizione ecologica e coesione territoriale, è inaccettabile che intere zone siano ancora escluse da una mobilità dignitosa e i servizi di trasporto si limitano ad un mero calcolo di risorse senza puntare ad esaltare sia il valore sociale che rappresentano, sia la garanzia di un diritto alla mobilità universale.

Filt-CGIL, Fit-CISL e UILTrasporti continueranno a battersi affinché il tema delle aree interne torni al centro dell’agenda politica, con l’obiettivo di costruire un futuro equo, sostenibile e ricco di opportunità per tutte e tutti".