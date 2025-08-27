Città Spettacolo e Luchè: i giovani invadono Benevento - FOTO Fan da tutta la Campania in delirio ieri sera per il concerto del rapper partenopeo

Città Spettacolo ieri sera è stata dei giovani e per i giovani in particolare. In migliaia hanno invaso dal primo pomeriggio l'area del centro storico a ridosso del Duomo per assistere al concerto del rapper partenopeo Luchè, al secolo Luca Imprudente che ha stregato i cinquemila e oltre che hanno raggiunto piazza Pacca per il concerto nell'ambito della 46esima edizione di Benevento Città Spettacolo.

Ad aprire il concerto le parole del sindaco di Benevento cLemente Mastella che ha voluto rimarcare ai giovani presenti l'impegno della sua amministrazione e di Città Spettacolo per i giovani strappando una promessa: “Studiate di più e il prossimo anno per voi ci saranno due concerti con i vostri cantanti preferiti”. Tanti i ragazzi arrivati da fuori Benevento a dimostrazione delle mani alzate quando il sindaco Mastella ha chiesto loro chi fosse di Benevento e chi no.

Sul palco anche il direttore del Festival, Renato Giordano che ha poi dato il via alla musica con il rapper e cantautore Coco. Poi la scena è stata rubata da Luchè “un idolo per tutti noi. Racconta storie vere, l'amore e la nostra età” hanno commentato i tantissimi giovani presenti.

Ha funzionato il piano di accoglienza per il pubblico. In campo forze dell'ordine e tantissimi volontari. Qualche malore, per fortuna senza gravi conseguenze (vedi altro articolo).