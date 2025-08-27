"Strada Provinciale Durazzano Sant’Agata mulattiera pericolosa": ira del sindaco “Se ad horas la Provincia non risolve porterò tutti i cittadini sotto la Rocca dei Rettori"

“La Strada Provinciale 122 Sant’Agata dè Goti – Durazzano è diventata una vera e propria mulattiera. Non se ne può più! C’è un asfalto ormai così consumato che sono più le buche che i tratti pianeggianti”.

A lanciare l’allarme, per l’ennesima volta, è il sindaco di Durazzano Lina Grasso che rimarca: “Le difficoltà sono davvero enormi, sono andata più volte dal presidente della Provincia Nino Lombardi il quale mi tranquillizzava sull’inizio dei lavori di messa in sicurezza dell’arteria, ed invece ad oggi nulla di fatto. Problematicità enormi per camionisti, automobilisti, mezzi agricoli e del trasporto pubblico su un’arteria fondamentale di unico collegamento con Durazzano. Questa provinciale è un’arteria di comunicazione fondamentale – continua il sindaco - e giorno dopo giorno appaiono nuove buche o addirittura voragini che causano agli automobilisti sbandamenti e rotture di pneumatici. Condizioni - spiega ancora il primo cittadino di Durazzano - che possono avere riscontri ancora più gravi. Stiamo avendo poi in questi giorni gli appuntamenti in programma per l’estate 2025 a Durazzano e diversi automobilisti si ritrovano con le gomme bucate visto che le voragini si moltiplicano giorno dopo giorno. Il 5 settembre abbiamo anche il concerto di Andrea Sannino e si prevede un afflusso di persone alquanto alto.

Chissà quanti slalom ci ritroveremo a fare! Questa situazione è un’emergenza sottovalutata, da altri, che porta ad ogni utente danni e costi per la sistemazione dei veicoli. Siamo stanchi caro Presidente Lombardi di riparazioni ‘fittizie’ che nella maggior parte dei casi non risolvono il problema. Bisogna fare lavori adeguati, altrimenti si va incontro a pezzi di asfalto che si staccano con conseguente riapertura delle buche, senza contare che i sassolini diventano quasi dei proiettili, se alzati ad alte velocità. Ora davvero basta! La pazienza è finita”. Conclude il sindaco di Durazzano: “Se ad horas il Presidente della Provincia Nino Lombardi, insieme agli uffici dell’ente, non si attivano per una sistemazione adeguata della provinciale prenderò provvedimenti drastici contro l’ente Provincia e porterò tutti i cittadini di Durazzano sotto la Rocca dei Rettori, in modo civile naturalmente, a protestare e a ricordare al presidente Lombardi che anche noi facciamo parte della provincia di Benevento e non solo i suoi ‘amici’. E arrivato il momento di mobilitarci caro Presidente Lombardi perché la pazienza è finita”!