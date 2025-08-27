Il Conservatorio Nicola Sala inaugura Benevento Città Spettacolo 2025 e incanta A piazza Roma “Cavalleria rusticana e grandi amori”

Un’affermazione piena per il Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento che, con il concerto Cavalleria rusticana e grandi amori, ha inaugurato ufficialmente l’edizione 2025 di “Benevento Città Spettacolo”. L’evento, svoltosi nella gremita Piazza Roma, ha trasformato il centro cittadino in un autentico teatro all’aperto, offrendo al pubblico un’esperienza musicale di altissimo profilo artistico.



L’Orchestra del Conservatorio, diretta con grande sensibilità dal M° Maurizio Petrolo, ha dato prova di straordinaria coesione e intensità interpretativa, accompagnando con rigore e ispirazione le voci soliste di Giorgia Teodoro, Pasqualina Maligieri, Alberto Profeta e Carlo Morini. Il programma ha unito la drammaticità della Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni alla poesia dei più celebri duetti d’amore della tradizione operistica, suscitando profonda emozione e unanime consenso.



Preziosa la narrazione della prof.ssa Daria D’Aloia, che ha guidato il pubblico attraverso il racconto musicale con eleganza e misura, valorizzando ogni passaggio dell’esecuzione con riflessioni mirate e coinvolgenti.



Il concerto, già applaudito in occasione della recente trasferta a Philadelphia, ha riscosso un grande successo anche nella sua riproposizione nella città d’origine del Conservatorio, suggellando un percorso artistico di valore internazionale.



Il Direttore del Conservatorio, M° Giuseppe Ilario, ha dichiarato: «Siamo onorati di aver inaugurato questa edizione di Città Spettacolo portando in scena il lavoro delle nostre eccellenze artistiche. Ringrazio il Sindaco Clemente Mastella per la sensibilità dimostrata nel promuovere la cultura musicale, e il Direttore artistico Renato Giordano per aver voluto fortemente la nostra partecipazione in apertura del Festival. Questo successo è il frutto di un impegno corale tra studenti, docenti e personale, e conferma il ruolo strategico del Conservatorio nella vita culturale del territorio.»



Ha aggiunto il Presidente del Conservatorio, Dott. Nazzareno Orlando: «L’esito della serata è motivo di profondo orgoglio per l’intera comunità del “Nicola Sala”. In un contesto di prestigio come quello di Città Spettacolo, la nostra Istituzione ha riaffermato con forza la propria missione di alta formazione, produzione artistica e servizio al territorio. Un sentito ringraziamento all’Amministrazione comunale e all’organizzazione del Festival per l’opportunità concessa.»

Il Conservatorio di Benevento conferma così la propria vocazione internazionale e il radicamento profondo nel tessuto culturale locale, inaugurando nel segno della musica un’edizione di Città Spettacolo che si preannuncia memorabile.