Caffè a Benevento, Federconsumatori: aumento resta del 20 per cento Il presidente Antonio Barletta: al momento il prezzo oscilla da 1 euro a 1,20

A Benevento il caffè più caro d'Italia? Uno studio indica il capoluogo sannita come la città in cui, al pari di Bolzano, il costo media della tazzina sarebbero di 1 euro e 50 centesimi. Molteplici sarebbero i fattori che avrebbero influito sull'aumento del prezzo della materia prima e di conseguenza sul prezzo finale al consumatore. Un tema che torna a far discutere, già rilanciato nei mesi scorsi. Ad oggi il timore è che entro fine 2025 possano esserci ulteriori aumenti.

Caffè a Benevento, l'analisi di Federconsumatori

Ma al momento secondo Federconsumatori si registra ancora un aumento del 20 per cento, già avvenuto nel 2021. “Il costo del caffè in diversi bar di Benevento e della provincia sannita è rimasto fermo ad un euro, in alcuni casi si arriva a un euro e venti centesimi”, spiega il presidente dell'associazione Antonio Barletta che però definisce “difficile da digerire il costo ulteriore di 20 centesimi per chi chiede l'aggiunta del latte nella tazzina di caffè”.

Ma il costo del caffè, al momento, secondo il presidente non sarebbe ancora stabilizzato: “Direi che ancora non si è stabilizzato l'aumento sul nostro territorio, si prevede possa esserci entro al fine del 2025 ma riteniamo che da noi possa determinarsi nel costo di 1,20 per tutto”.