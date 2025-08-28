La Giunta, presieduta dal sindaco Mastella, ha approvato stamane il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione dei locali per la refezione scolastica presso il plesso scolastico di via Ciletti nel rione Capodimonte.
"Con una spesa complessiva di poco inferiore al milione di euro - spiega l'assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello nell'illustrare il contenuto del provvedimento - potremo realizzare anche il quinto intervento sui locali per le mense scolastiche. Grazie a questi finanziamenti quest'Amministrazione renderà più efficiente un servizio importante per le famiglie, a testimonianza del prioritario interesse che abbiamo dedicato all'edilizia scolastica".
Nella stessa seduta ok anche al progetto per l'intervento di abbattimento delle barriere architettoniche presso il plesso scolastico di via Palermo, promosso dalla dirigenza scolastica dell'Istituto comprensivo Bosco Lucarelli.
Locali per la mensa presso la scuola di via Ciletti, ok al progetto
