Vertice Air - Sindaci: azienda disponibile ad accogliere memorandum dei Comuni Al centro dell'incontro con l'azienda su orari e tratte del trasporto pubblico

"Il trasporto pubblico resta un tassello vitale nel rapporto tra la città e la cintura urbana: la parcellizzazione del servizio di trasporto finora ha impedito un'organizzazione condivisa e razionale, oggi con Air Campania che dal primo settembra sarà gestore unico è possibile riorganizzarsi per essere più efficienti: la qualità dei servizi è essenziale per la vivibilità e l'attrattività tanto della città che dei borghi vicini", lo ha detto stamane il sindaco Mastella aprendo i lavori della sessione dell'Area Vasta dedicata al trasporto pubblico locale che dal primo gennaio 2026 vedrà il subentro ufficiale di Air Campania, vincitrice della gara regionale (lotto province di Benevento e Avellino), nel Beneventano.

Ai lavori hanno presenziato Anthony Acconcia (amministratore unico Air), Giuseppe Acocella (Rettore dell'Università Giustino Fortunato), Mariano Gallo (docente e mobility manager dell'Università degli Studi del Sannio), il dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale Sebastiano Pesce e i sindaci Angelo Pepe (Apice), Danilo Parente (Apollosa), Armando Rocco (Calvi), Vito Fusco (Castelpoto), Alessandro Gisoldi (Cautano), Giovanni Mastrocinque (Foglianise), Luigi Facchino (Fragneto Monforte), Domenico Vessichelli (Paduli), Nicola Gentile (Pesco Sannita), Nicolino Cardone (vicesindaco di Pietrelcina), Giuseppe Ricci (San Giorgio del Sannio), Luigi Ciullo (presidente del Consiglio di San Leucio del Sannio), Angela Martignetti (San Martino Sannita), Alessandro De Pierro (Sant'Angelo a Cupolo) e Angelino Iannella (Torrecuso).

L'amministratore di Air Acconcia ha mostrato massima disponibilità, in vista del subentro di gennaio prossimo, a riarmonizzare i piani d'esercizio, efficientare la geografia delle tratte, adeguare gli orari alle esigenze in particolare degli studenti tanto delle scuole quanto dei due Atenei cittadini.

Sul piano operativo i Sindaci, che riceveranno dalle istituzioni scolastica e universitarie un paper sugli orari per armonizzare le tratte alle esigenze delle utenze, redigeranno un memorandum che sarà consegnato ad Air Campania nella prima decade di settembre durante la prossima sessione di lavoro dell'Area Vasta.

