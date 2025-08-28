Strade provincia di Benevento, Lombardi: ecco nuovi lavori Interventi realizzati con Fondi del Ministero delle Infrastrutture

Nell’ambito di un programma finanziato con Fondi del Ministero delle Infrastrutture, per la “manutenzione ordinaria, straordinaria ed il risanamento piano viabile”, stamani sono stati consegnati i cantieri di lavoro per due interventi dall’importo complessivo di oltre 100mila

euro. Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi a seguito di una riunione di servizio con il Settore Infrastrutture dell’ente.

Il progetto – spiegano dalla Rocca dei Rettori - propone interventi nell’area del Comparto 1 dell’hinterland del capoluogo per i tratti delle Strade provinciali maggiormente ammalorati, con il ripristino per tratti del piano viabile mediante fresatura ed il rifacimento del manto di usura con conglomerato bituminoso (tappetino); per il tratto della Strada provinciale n. 30 “Sotto Castiglione – località Cubante - S.S. 7” ricadente nel Comune di Calvi (BN), al

confine con il Comune di Apice (BN) e l’innesto con la S.S. 7.

Si prevedono il ripristino di tratti del piano viabile mediante fresatura negli attacchi con la vecchia pavimentazione, nelle zone maggiormente deformate ed il rifacimento del manto di usura con tappetino nuovo per circa 700 ml. per una larghezza media di 6,5 m. per un totale di circa 4.500 mq di superficie; di completare, mediante realizzazione dello strato di Binder e Tappetino, l’intervento denominato “S.P. 27 – Realizzazione rotatoria località Palati incrocio tra le strade provinciali nn. 27, 28 e 32 nel Comune di San Giorgio del Sannio e San Nicola Manfredi”.

I lavori sono stati affidati con Determina Dirigenziale del Settore Infrastrutture numero 1434 del 7 luglio 2025 a ditta specializzata di Benevento con contratto del 26 agosto 2025 per un importo di 100.684,44 euro.