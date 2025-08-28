Al Chiostro di Santa Sofia i risultati di "Appuntamento con la conoscenza" La soddisfazione di Mastella: "Portato a un livello elevatoil prodotto artistico di Benevento"

Si è svolto nel Chiostro di Santa Sofia di Benevento la presentazione dei risultati del progetto "appuntamento con la conoscenza", il quale ha l'intento di valorizzare, sotto i profili della divulgazione e dell'informazione, il complesso monumentale di Santa Sofia nell'ambito del Sito Seriale unesco “I longobardi in Italia. I luoghi del potere", integrandone in modo più efficace e attrattivo la conoscenza complessiva da un’angolazione territoriale rafforzata. Sono intervenuti l’On. Clemente Mastella, Sindaco della città Benevento; la Dott.ssa Rosanna Romano, Direttore generale per le Politiche culturali e il turismo della Regione Campania, S.E. Mons. Felice Accrocca, Arcivescovo metropolita di Benevento, la Dott.ssa Angela Maria Ferroni, Coordinatrice della candidatura UNESCO dei due siti seriali “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere” e “Via Appia – Regina Viarum”, l’Arch. Pasquale Palmieri R.U.P. del Progetto per l’associazione Italia Langobardorum, l’Arch. Luigi Salierno, Consulente di progetto per SCOOP, la Professoressa Antonella Tartaglia Polcini, Assessore alla Cultura e all’Unesco della città di Benevento e componente del CdA dell’associazione Italia Langobardorum.

"Appunamento con la conoscenza", le voci di Mastella e Ferroni

Il sindaco Mastella ha messo in risalto così l'importanza dell'incontro: "È un ulteriore frutto dell'iniziativa dell'amministrazione comunale di Benevento per portare in un livello più elevato la bontà del prodotto artistico della città di Benevento, in modo da incoraggiare i più a venire nella nostra città che è splendida". Angela Maria Ferroni, coordinatrice della candidatura unesco dei longobardi in italia e di via appia regina viarum ha posto l'accento sul lavoro volto fino a questo momento: "In questi ultimi anni c'è stata più attenzione a ciò che è stato il riconoscimento Unesco, quindi si sta lavorando molto di più sulla città e sulle evidenze della civiltà longobarda. Adesso che Benevento è diventata doppiamente città Unesco, anche l'incontro di questi due riconoscimenti può diventare un volano per ulteriori iniziative".