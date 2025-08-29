Il sindaco Mastella incontra la famiglia De Luca: concordate iniziative Per tenere vivo il ricordo di Francesco Pio

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha incontrato, stamane, a Palazzo Mosti i genitori di Francesco Pio De Luca, il 17enne scomparso lo scorso 21 maggio a causa di un grave incidente al rione Libertà di Benevento.

Nel corso del colloquio, il sindaco e la famiglia De Luca hanno concordato l'opportunità di iniziative utili a tenere vivo il ricordo di Francesco Pio e in particolare l'istituzione di un premio, dedicato ai giovani, incentrato sul tema cruciali dell'educazione alla mobilità e della sicurezza stradale.