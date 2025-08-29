Regina Viarum, sottoscritta l'Ats tra i Comuni con Benevento ente capofila Per l'attuazione degli obiettivi di sviluppo strategico e valorizzazione della Regina Viarum

E' stato sottoscritto stamane l'atto costitutivo dell'associazione temporanea di scopo per l'attuazione degli obiettivi di sviluppo strategico e valorizzazione della Regina Viarum, nell’ambito della delibera di Giunta regionale ‘Azioni strategiche per la valorizzazione turistica dei Cammini-Interventi sulla Via Appia’.

Il Comune di Benevento è capofila dell'Ats costituita da Apice, Arpaia, Forchia, Montesarchio, Paolisi, Apollosa, Calvi, Ceppaloni, San Giorgio del Sannio, San Nicola Manfredi.

Come si legge nel documento firmato dal sindaco Mastella, gli obiettivi sono la costruzione di un itinerario turistico integrato, la manutenzione e la messa in sicurezza del tracciato della Regina Viarum e dei tesori storico-artistici che lo costellano, la collaborazione per la realizzazione di eventi, festival e la promozione di tutte le iniziative connesse alla valorizzazione della Via Appia.