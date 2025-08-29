Trenitalia: ecco modifiche sulla Caserta - Benevento - Foggia per lavori dal 15 Opere di connessione Alta Velocità anche sulla Napoli – Caserta (via Cancello) e Caserta – Salerno

Trenitalia ha reso noto le modifiche alla circolazione ferroviaria sulle linee Caserta –Benevento – Foggia, Napoli – Caserta (via Cancello) e Caserta – Salerno per lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da Rete Ferroviaria Italiana connessi al nuovo itinerario della nuova linea AV/AC Napoli-Bari.

Nel dettaglio: dalle ore 9.30 del 15 alle ore 16 del 27 settembre la circolazione è sospesa tra Caserta, Benevento e Foggia e tra Caserta e Cancello;

dalle ore 12:00 del 19 alle ore 12:00 del 24 settembre 2025 la circolazione è sospesa tra Napoli C.le e Cancello e tra Cancello e Nola.

Pertanto, i treni Frecciarossa e Frecciargento della relazione Roma-Lecce subiscono limitazione di percorso a Caserta.

Alcuni treni Intercity e del Regionale subiscono modifiche, variazioni e cancellazioni di percorso nei periodi interessati dai lavori.

LE SOLUZIONI GARANTITE

Per i viaggiatori il servizio è comunque garantito. Per i titolari di abbonamento AV sulla tratta Benevento-Roma è previsto il rimborso dell’abbonamento già acquistato. Per continuare a raggiungere Roma, sarà possibile usufruire di un servizio di bus sostitutivi AV tra Benevento e Caserta, due volte al giorno. L’accesso ai bus sostitutivi AV è consentito, gratuitamente e senza prenotazione, ai possessori di abbonamento AV per la tratta Caserta-Roma. Restano sempre garantite soluzioni alternative attraverso bus sostitutivi del servizio Regionale.

MOBILITÀ TRAMITE INTERCITY E REGIONALE

Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Intercity e Regionale hanno previsto corse con bus nelle tratte interessate dalle interruzioni. Laddove previsto il servizio con corsa bus, è possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale, i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

VIAGGIARE INFORMATI

È possibile consultare la sezione “Infomobilità” su sito e app Trenitalia, chiamare il call center gratuito 800 89 20 21 e rivolgersi al personale di stazione, presente quest’estate con un presidio più numeroso. I viaggiatori saranno anche informati tramite sms, e-mail e notifiche su app. I clienti del Regionale possono ricevere sms ed e-mail grazie al biglietto digitale acquistabile anche in tutte le biglietterie di stazione. Inoltre, è possibile attivare, tramite App Trenitalia, le notifiche Smart Caring.