Asili nido, differito l'avvio attività educative: si parte il 15 settembre La disposizione del Comune di Benevento presa per ragioni tecniche

Il dirigente e coordinatore dell'Ambito sociale B1 Gennaro Santamaria rende noto che che l'inizio delle attività educative dei Nidi e Micro nidi di Ambito B1 'Carlotta Nobile' e 'Mario Zerella' ubicati a Benevento, “Magiclandia” a Ceppaloni ed “Il Nido dei Sogni” ad Apollosa, per l'anno educativo 2025/2026, precedentemente fissato per il giorno 04 settembre 2025, è stato rinviato a causa del prolungarsi delle attività tecniche legate all’espletamento della procedura di gara per l’affidamento del servizio.

La nuova data di inizio delle lezioni è stata, pertanto fissata per il giorno 15 settembre 2025, come da calendario scolastico.

Prima dell’avvio delle attività educative, le Cooperative aggiudicatarie del servizio, provvederanno a fornire ulteriori informazioni alle famiglie.

