Memoria e impegno seguendo l'esempio di Tonino Esposito Ferraioli Questa mattina la celebrazione presso l’aiuola a lui dedicata in via XXV Luglio

Benevento ha ricordato Tonino Esposito Ferraioli. Su iniziativa del Coordinamento Provinciale di Libera Benevento, della segreteria Sannita della CGIL e dell’Agesci Zona Samnium, si è tenuto questa mattina un momento commemorativo presso l’aiuola a lui dedicata in via XXV Luglio.

Sono ormai trascorsi 47 ani dall'assassinio di un giovane, la cui unica “colpa” fu quella di non essere stato omertoso, di non girarsi dall’altra parte, facendo finta di nulla.

Cuoco in una mensa aziendale, con grande senso di responsabilità ed altruismo, denunciò l’utilizzo di cibi scaduti, soprattutto di carne avariata, all’epoca grande business della camorra. Per questo venne barbaramente ammazzato.

La cgil: la legalità tema centrale

“Non è solo un esercizio di memoria, il tema della legalità è un tema centrale nelle politiche della nostra organizzazione, nelle politiche di tante associazioni”. Ha chiarito il segretario della Cgil, Luciano Valle.

“Quella legalità da leggere come elemento di sviluppo, come elemento di ambiente sano, come elemento di realizzazione della persona sul territorio. Nel ricordare Tonino Esposito Ferraioli, una persona, un lavoratore, un padre di famiglia che non si è girato dall'altra parte, che ha pensato all'interesse generale, all'interesse pubblico noi vogliamo rimarcare il tema centrale di questo senso civico, di questo senso di legalità che sta sopra le parti nell'interesse collettivo. E questo è un tema che noi nei prossimi giorni ribadiremo ancora con più forza perché ci apprestiamo alla prossima campagna elettorale per le regionali. Il tema della legalità per quanto ci riguarda, come il tema dello sviluppo delle aree interne, è un tema centrale e noi vogliamo capire chi vuole mettersi sulle spalle la responsabilità di portare avanti questi temi in modo serio, concreto e non con le solite chiacchiere”. E poi la piaga del lavoro nero. “Troppo diffusa nel nostro territorio, in tutte le aree del mezzogiorno, nelle aree più fragili, più deboli. Non esiste gradazione: o si rispetta la legalità o si è illegali. E le morti sul lavoro sono un effetto della mancanza di rispetto delle regole. E' un tema che va seguito passo passo in ogni momento. Non possiamo considerarle fatalità: sono omicidi sul lavoro”.

Libera: il tema della gestione delle mense è ancora attuale

Negli interventi di Libera il referente dell'associazione Michele Martino ha evidenziato come “il tema della gestione delle mense sia ancora attuale, spesso con meccanismi di assegnazione opachi e con ditte non sempre trasparenti. Rapporti con i fornitori non sempre lineari e qualità dei prodotti discutibili. Fare memoria di Tonino Esposito Ferraioli deve significare anche questo, un pungolo continuo per tematiche che impongono di non tacere. La militanza politica di Tonino è stata autentica e dovrebbe essere di esempio soprattutto oggi che ci troviamo difronte ad una Monarchia Repubblicana di stampo privatistico”.