Auto elettriche, Benevento fuori dalle agevolazioni. Mastella: inaccettabile Il sindaco: scriverà al ministro Pichetto Fratin

"Trasmetterò domattina una lettera ufficiale al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Pichetto Fratin per segnalare un'anomala penalizzazione, che mi segnalano parecchi cittadini, che colpisce i residenti di Benevento e provincia in materia di agevolazioni per l'acquisto di veicoli elettrici. Da questi sgravi, fondamentali per svecchiare il parco auto e favorire la mobilità sostenibile, oggi saremmo fuori perché, un po' incredibilmente, esclusi dall'elenco delle aree urbane funzionali", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Il Governo ha adottato il decreto attuativo e da settembre sono disponibili 600 milioni di euro per agevolare l'acquisto di auto elettriche. Ma il paletto è che si risieda in un'area Fua ovvero zone che comprendono una città principale e i comuni limitrofi fortemente connessi ad essa da flussi di pendolarismo. In questo elenco ci sono gli amici degli altri capoluoghi campani, anche la vicina Avellino, ma Benevento no. Ora che questo strano, e mi riferiscono anche datato, tecnicismo statistico escluda i miei concittadini da un diritto e isoli la città dalle nuove frontiere della mobilità sostenibile lo ritengo intollerabile. Chiederò a Pichetto Fratin che questa ingiusto e bislacco svantaggio, mascherato da pignoleria statistica, sia corretto e i cittadini di Benevento possano fruire di questo aiuto di natura europea", conclude Mastella.