Coldiretti: "A Benevento gesto deplorevole non autorizzato: presi provvedimenti" Il presidente Masiello tuona dopo la riproduzione di “Faccetta nera” in uno stand

Il presidente di Coldiretti Benevento Gennarino Masiello e tutta Coldiretti Campania si dissociano con fermezza dal grave episodio che ha coinvolto un’azienda che partecipava a un evento in piazza organizzato dal Comune di Benevento.

"La canzone 'Faccetta nera' riprodotta senza nessuna autorizzazione e distante da quelli che sono i principi etici e morali dell’Organizzazione, è stata diffusa attraverso una cassa audio di proprietà dell’azienda e interrotta dall’intervento tempestivo del Direttore di Coldiretti Benevento, presente all’evento" tiene a precisare Masiello.

"Coldiretti tutta, ritenendosi parte lesa, ribadisce la più totale estraneità ai fatti e comunica di aver già intrapreso l’iter di sospensione nei confronti dell’azienda che si è resa protagonista di un fatto deplorevole che rischia di danneggiare l’immagine di una realtà che da sempre ha nel suo Dna i valori dell’antifascismo".

Coldiretti ricorda anche "che la matrice valoriale e ideale in cui si colloca è quella di una forza democratica, antifascista che seppe porsi al centro del rinnovamento, della rifondazione del nostro paese e della nazione, ruolo riconosciuto anche dal Presidente della Repubblica durante la celebrazione degli 80 anni della nostra associazione".