Settimana dell’Accoglienza, storie che ci uniscono: pronto il programma Dal 12 al 20 settembre tre Piccoli Comuni del Welcome ospiteranno la Welcoming Week

Dal 12 al 20 settembre tre Piccoli Comuni del Welcome ospiteranno la Welcoming Week, l'appuntamento annuale di Welcoming America lanciato nel 2012 che approda per la prima volta in Italia. Numerosi i temi affrontati e le iniziative organizzate per l’occasione. Pietrelcina, Sassinoro e Santa Paolina, i tre Piccoli Comuni del Welcome che si preparano ad ospitare la prima assoluta italiana dell’evento annuale, lanciato nel 2012 in America per celebrare l’operato delle comunità che si impegnano ad essere luoghi accoglienti per tutti, migranti compresi.

La presentazione ufficiale della Settimana dell’Accoglienza si terrà martedì 9 settembre, alle ore 10.00, presso la sede della Fondazione di Comunità di Benevento, in Via Achille Vianelli, 9, Benevento.

La Rete “Sale della Terra” – della quale fanno parte i progetti SAI, Sistema Accoglienza Integrazione, dei tre comuni, e le cooperative di comunità nate negli stessi – è stata scelta da Welcoming America, insieme alla Fondazione di Comunità di Benevento, per la prima Welcoming Week in Europa per l’impegno nell’accoglienza e nell’inclusione dei migranti nelle comunità locali.

Il programma

Si parte alle 16:30 di venerdì 12 settembre, a Pietrelcina, presso la sede nazionale di Sale della Terra in via Maresciallo Mandato con il convegno d’apertura con ANCI Nazionale dal titolo “Una riflessione sul valore dell’accoglienza nel sistema SAI”, con interventi di Gianguido D'Alberto, sindaco di Teramo e delegato ANCI all’Immigrazione; Salvatore Mazzone, sindaco di Pietrelcina, piccolo comune del Welcome; Angelo Moretti, presidente della Rete di Economia civile Sale della Terra e referente nazionale Piccoli Comuni del Welcome; sindaci e sindache dei Piccoli Comuni. Modera Gabriella Debora Giorgione, direttrice comunicazione Piccoli Comuni del Welcome.

Sabato 13, sempre a Pietrelcina, ci si sposta nella piazza centrale del paese con ‘Comunità connesse’: alle 18.00, a cura della Pro Loco, si terrà un ‘Laboratorio di pasta fresca’ con i beneficiari del SAI che si occuperà, sempre insieme alla Pro Loco, della cena sociale in programma per le 20:00, cui seguirà il concerto di Jovine, Nicola Caso e Andrea Tartaglia.

Domenica 14, i riflettori punteranno invece su ‘Accesso equo’, evento che partirà alle 17.00 nella cornice del Parco A’ Revota di Pietrelcina dove saranno presentati il progetto Buon lavoro, azione di contrasto al caporalato, e il Sistema di Accoglienza e Integrazione, con testimonianze di ex beneficiari che parleranno del loro percorso di vita al termine dell’adesione al progetto di accoglienza. In chiusura, il concerto di Fragneto Music Lab.

Ultimo evento pietrelcinese della Settimana dell’Accoglienza fissato per le 19.00 di martedì 16 settembre sempre presso il Parco A’ Revota con un’iniziativa a cura della cooperativa di comunità Ilex che racconterà della rigenerazione della villa cittadina. In chiusura l’appuntamento gastronomico con la ‘Braciata sociale’.

Anche a Santa Paolina, la Settimana dell’Accoglienza sarà presentata il 12 settembre, con appuntamento alle 21.00, nella piazza centrale del paese che risuonerà, al termine della presentazione, delle note dei Pratolafolk in concerto.

Sabato 13, luci su piazza Fontana per ‘Comunità connesse’: alle 18.00 prenderà il via il laboratorio dedicato a tombolo e ricamo, cui seguiranno una passeggiata alla scoperta del paese, la cena sociale delle 20.00 a cura del SAI e, a partire dalle 21.00, il concerto di Amba Aradam.

Giovedì 18 si chiude con la sessione dedicata allo ‘Sviluppo economico’: alle 17.00 spazio ai Giochi a cura del Forum dei Giovani ai quali seguiranno, alle 18:30, la presentazione delle Cooperative di comunità Sale della Terra e, dalle 20, la proiezione dei documentari ‘Io Donna’ e ‘Bar revolution’.

A Sassinoro, che per l’occasione ospiterà una mostra fotografica diffusa a cura di Francesco Garofano, la Settimana dell’Accoglienza entrerà nel vivo alle ore 16.00 di lunedì 15 settembre con un approfondimento sull’‘Istruzione’ attraverso il laboratorio pedagogico a cura di Giovanni Zoppoli (dal Centro Territoriale Mammut di Scampia), presso la palestra comunale. Venerdì 19 si parlerà di ‘Amministrazione e leadership di comunità’ presso la piazza centrale del paese dove, alle 19.00, sarà la volta di un ‘Dialogo con la cittadinanza sulle prospettive dell’accoglienza’.

Alle 20, cena interculturale a cura della Pro Loco e dei beneficiari del Sai all’insegna dei sapori di ‘Cucine dal mondo’, cui seguirà il concerto di Peppe Leone e Ettore Patrevita con allievi tamburellisti.

Si chiude sabato 20, a partire dalle 18.00, con ‘Il bucato di una volta’, laboratorio a cura della Cooperativa di Comunità Conlaboro. A seguire cena a cura della Pro Loco e concerto di Sassinfunky.