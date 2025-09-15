Vigorito agli studenti del Fermi: nella vita abbiate sdegno e coraggio - FOTO Il patron del Benevento all'inaugurazione del nuovo anno scolastico del liceo di Montesarchio

Un nuovo inizio, nuovi impegni e rinnovato entusiasmo per gli studenti dell'Istituto Fermi di Montesarchio. Auditorium gremito nello storico liceo della Valle Caudina per la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2025-2026.

Sport e comunicazione i temi scelti dalla dirigente Pasqualina Luciano per dare il via alle lezioni con ospiti d'eccezione: il Patron del Benevento Calcio nonché Presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito, avendo la scuola sia un indirizzo sportivo sia il liceo del Made in Italy. A parlare di comunicazione ai ragazzi il giornalista del Mattino, Claudio Coluzzi.

Il presidente Vigorito: voi siete la speranza

“Voi siete la speranza”, il messaggio del presidente Vigorito. Il patron del Benevento ha citato Sant'Agostino “nella vita ci vuole sdegno e coraggio”, per poi evidenziare i risultati raggiunti dal vivaio della squadra giallorossa. “Io sono orgoglioso del vivaio del Benevento calcio che ha portato ben 42 calciatori a livello professionistico, 5 in serie A”.

“E' la prima volta che partecipo all'inaugurazione di un nuovo anno scolastico”, ha raccontato Vigorito scherzando con i ragazzi: “Io alla vostra età non ci andavo... il primo giorno”. Ma i risultati non sono mancati: “Poi ho preso due lauree”.

“Il futuro è vostro”, ha detto Vigorito ad una platea di tantissimi giovani e anche tanti tifosi. “E' finito un anno difficile, era difficile ricominciare”. Ed ecco che sdegno e coraggio diventano centrali nel percorso di vita: sdegno verso le cose che non vanno ma anche coraggio per crescere, per osare. “Ed è questo ciò che trasmette lo sport. Non ero un grande sportivo, ma riuscivo nel salto in alto, la cosa più difficile, proprio perché osavo”.

Un invito a credere nella possibilità di realizzare anche le cose più difficili, forse anche quelle considerate impensabili. Invito particolarmente apprezzato anche dal personale docente. Ed ecco che sul palco a sorpresa sale anche un professore che confessa: “Sono un grande tifoso”, il messaggio rivolto al presidente Vigorito per poi evidenziare l'esempio che la squadra sportiva giallorossa rappresenta “ci ha insegnato a crederci sempre”, quindi ricordando l'impegno del patron Oreste Vigorito e del compianto Ciro Vigorito.

La dirigente del Fermi: ci impegniamo a darvi il meglio

Ad illustrare il nuovo percorso e gli impegni della scuola per il nuovo anno è stata la dirigente Pasqualina Luciano: “Tutto quello che vedete oggi è frutto di un lavoro instancabile. Noi ci proviamo a darvi il meglio”, ha assicurato ringraziando gli ospiti presenti: “Mi hanno aiutato a dare messaggi importanti: i traguardi si raggiungono con l’impegno”. Poi una curiosità: “Quest'anno abbiamo presentato un progetto importante di ristrutturazione delle palestre, motivo in più per parlare di sport”.

"Nello zaino mettete anche un pizzico di curiosità"

Soddisfatto il sindaco Carmelo Sandomenico: “Ogni anno questa scuola mi sorprende”, ha detto il primo cittadino di Montasarchio ricordando valori da tenere sempre a mente a scuola ma non solo: “Rispetto la regola principale soprattutto per chi è più debole”. Ed ancora: “Il telefonino non si usa, ci vuole obbedienza per le regole, ma nello zaino mettete anche un po’ di curiosità”.

E si è detta emozionata l'assessore all'Istruzione del comune di Rotondi, Valentina Melisi: “Sono stata una studentessa del Fermi. Essere qui è un grande onore, vi troverete sicuramente bene, questa è una scuola che accoglie, questo è un Istituto che fa dei capolavori”.

Nella duplice veste di docente e assessore all'Istruzione del comune di Montesarchio, Marcella Sorrentino: “Gioco in casa. Visto che la giornata è stata dedicata alla comunicazione e allo sport è bello ricordare che noi qui abbiamo liceo del Made in Italy”. Insomma una scuola “in linea con il futuro dei nostri ragazzi per tutte quelle peculiarità che guardano lontano, che guarda al futuro”.





