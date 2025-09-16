A Foiano di Val Fortore: due giornate all’insegna di sport e parità di genere 18 settembre convegno sul ciclismo e le pari opportunità, il 19 partenza del Giro del Mediterraneo

A Foiano di Val Fortore: due giornate all’insegna dello sport e della parità di genere

Il 18 settembre un convegno sul ciclismo e le pari opportunità, il 19 la partenza del Giro del Mediterraneo in Rosa

Foiano di Val Fortore si prepara a vivere due giornate di grande rilievo, che coniugano sport, cultura e promozione del territorio, all’insegna dei valori della parità di genere e della passione per il ciclismo.

Giovedì 18 settembre, alle ore 18:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Foiano di Val Fortore, si terrà il convegno dal titolo “Il ciclismo: un contributo alla parità di genere”, rientrante nelle attività del bando “Bici in Comune”.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Giuseppe Antonio Ruggiero, interverranno:

Marco Lobasso , Giornalista e editore

Avv. Stefania Pavone , Rappresentante della Commissione Pari Opportunità Regionale

Gianfranco Coppola , Presidente Nazionale U.S.S.I.

Maurizio Fondriest, Campione del mondo di ciclismo su strada a Ronse (Belgio) nel 1988

Il convegno rappresenta un’occasione di confronto per valorizzare il ruolo dello sport come strumento di inclusione, crescita sociale e pari opportunità.

Venerdì 19 settembre, alle ore 10, sarà invece la volta di un evento di respiro internazionale: da Foiano di Val Fortore prenderà il via una tappa del Giro del Mediterraneo in Rosa, manifestazione ciclistica che vedrà al via alcune tra le atlete più titolate del panorama internazionale.

A rendere ancora più prestigioso l’appuntamento sarà la presenza di Maurizio Fondriest, che sarà testimonial ufficiale alla partenza della frazione e che già dal giorno precedente sarà in città per partecipare al convegno.

L’iniziativa rientra nelle attività del bando “Bici in Comune” e vuole promuovere, attraverso lo sport, una cultura di pari opportunità e inclusione, rafforzando il legame tra la comunità locale e i valori universali dello sport.

Questi due appuntamenti rappresentano per Foiano di Val Fortore non solo un’occasione di visibilità, ma anche un momento di crescita collettiva e di condivisione dei valori che lo sport porta con sé: impegno, rispetto e inclusione.