Premio Letterario BnBraille a Milano grazie all'Associazione culturale Inside Il 3 ottobre a Milano per rendere fruibile la bellezza delle parole anche al mondo dei non vedenti

Il libro “Bello, sembra un quadro” di Francesco Bonami, Feltrinelli Editore, vince la Decima Edizione 2025 del Premio Letterario BnBraille.

Un traguardo importante per un’iniziativa unica in Italia, che da dieci anni coniuga letteratura, inclusione e accessibilità, portando la cultura oltre le barriere sensoriali.

Un Premio che nasce dal cuore

Il Premio Letterario BnBraille, promosso dall’Associazione Culturale Benevento Inside, presieduta da Dario D'Auria, nasce con una finalità precisa e profondamente etica: rendere fruibile la bellezza delle parole anche al mondo dei non vedenti e degli ipovedenti, grazie alla trascrizione in caratteri braille dell’opera vincitrice.

Un progetto che nel tempo si è affermato come punto di riferimento per la valorizzazione della lettura come strumento di condivisione e di crescita comune, capace di unire vista e tatto in un unico percorso emozionale.

L’edizione 2025: Arte Contemporanea in primo piano

La decima edizione – un anniversario speciale – è dedicata a un tema tanto affascinante quanto complesso: l’Arte Contemporanea.

Un universo che spesso sfida le regole della comprensione, anche per esperti e addetti ai lavori, e che risulta ancor più difficile da percepire per chi vive una disabilità visiva.

Il libro vincitore, Bello, sembra un quadro, di Francesco Bonami, critico e curatore d’arte di fama internazionale, si è distinto per la sua capacità di raccontare con ironia, profondità e accessibilità le dinamiche dell’arte contemporanea, rendendola vicina e comprensibile a tutti.

La scelta di questa opera sottolinea l’impegno del Premio nel diffondere testi capaci di stimolare immaginazione, emozione e riflessione critica, superando i confini dell’osservazione puramente visiva.

Il valore inclusivo del Premio

Ogni edizione del BnBraille rappresenta non solo un riconoscimento letterario, ma anche un atto concreto di democratizzazione della cultura.

Il libro premiato, oltre a essere celebrato per i suoi meriti artistici e letterari, viene infatti trascritto e diffuso in braille, diventando accessibile a un pubblico più ampio.

Un messaggio forte: la letteratura appartiene a tutti, senza distinzione.

La cerimonia a Milano

La cerimonia di premiazione si terrà a Milano, nella splendida cornice della Sala Conte Biancamano del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, il giorno 3 ottobre 2025 alle ore 17:00.

L’evento, organizzato e sostenuto dalla Fondazione Dario Mellone, si svolgerà con il titolo: “Premio Letterario BnBraille – Decima Edizione, Città di Milano”.

Un’occasione di incontro e di festa che vedrà la partecipazione di scrittori, critici, istituzioni e rappresentanti del mondo della cultura e della disabilità visiva.

Un impegno che guarda al futuro

Con i suoi dieci anni di storia, il Premio BnBraille conferma la sua vocazione: creare ponti tra linguaggi e sensibilità diverse, promuovere la cultura come bene comune e aprire nuovi scenari di inclusione.

L’Arte e la Letteratura, attraverso il tatto e l’ascolto, diventano così strumenti universali di libertà e partecipazione.