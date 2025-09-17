Asl Benevento: incontro con le Associazioni della Consulta Sociosanitaria Il confronto presso la direzione generale dell'azienda sanitaria

Questa mattina, presso la Direzione Generale dell’Asll Benevento, si è tenuto un incontro con le Associazioni risultate ammissibili a seguito dell’Avviso Pubblico approvato con deliberazione numero 157 del 01/04/2025, finalizzato alla costituzione della Consulta Sociosanitaria prevista dall’Atto Aziendale.

All’incontro hanno partecipato Emmanuela Antonelli per Cittadinanzattiva Campania APS – Tribunale per i diritti del malato e Alfredo Lavornia per Salute e Territorio.

È stato un momento di confronto proficuo, durante il quale "è stata condivisa la volontà di aprire tavoli tematici, volti ad acquisire in maniera puntuale le esigenze del territorio che le Associazioni, in virtù della loro prossimità ai cittadini, possono intercettare e rappresentare".

Il direttore Spinosa: consulta strumento di partecipazione e ascolto

“La Consulta Sociosanitaria rappresenta uno strumento fondamentale di partecipazione e di ascolto – ha dichiarato il Direttore Generale dell’ASL Benevento, Tiziana Spinosa –. Crediamo che il contributo delle Associazioni possa arricchire il percorso di programmazione e miglioramento dei servizi, rendendo più efficace il nostro impegno a favore della comunità”.

Il prossimo appuntamento sarà dedicato alla definizione e approvazione del Regolamento della Consulta, che verrà deliberato nei prossimi giorni.



