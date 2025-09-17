Confindustria ed Ance Benevento danno il benvenuto a 50 aziende - VIDEO e FOTO Vigorito: premiato il lavoro di squadra. Le persone vengono prima dei numeri

“Quattro anni di Confindustria creati sul valore e la professionalità delle persone. Di una squadra che ha saputo lavorare insieme per ottenere risultati lusinghieri e di questo ne sono orgoglioso” . Così il presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito a margine della presentazione delle nuove aziende che hanno scelto di associarsi alla Confederazione degli industriali sanniti.

Numeri in costante crescita quelli fatti registrare da Confindustria ed ANCE Benevento che oggi hanno organizzato, nella nuova sede di Piazza Risorgimento il “Welcome Day 2025” per il conferimento degli attestati alle aziende neo iscritte (50 nell’ultimo anno).

Con le iscrizioni dell’ultimo anno, il numero delle imprese che fanno parte di di Confindustria/ANCE Benevento è salito a 394, un risultato frutto delle attività messe in campo dall’Associazione.

Il Welcome DAY è una cerimonia annuale con la quale si accendono i riflettori sulle aziende neo iscritte facilitando il network associativo.

La cerimonia di benvenuto si è tenuta a valle dell’assemblea generale dei soci e ha visto la consegna degli attestati di iscrizione da parte del Presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito e del Presidente di ANCE Benevento Flavian Basile.

“Sono convinto ha rimarcato il presidente Vigorito che per la fine dell'anno possiamo superare i 400 iscritti. Numeri mai visti nel Sannio considerando anche gli iscritti che per vari motivi non hanno più ritenuto essere associati” L'INTERVISTA COMPLETA NEL VIDEO.

Al fianco del presidente Vigorito il direttore Anna Pezza e il presidente dell'Ance, Flavian Basile che ha rimarcato “l'impegno dei costruttori per lo sviluppo del Sannio. Abbiamo le carte in regola per costruire il nostro futuro. Un'area interna che dinanzi all'aklluvione prima e alla pandemia dopo ha saputo resistere. Per lo sviluppo servono le idee e questa è la casa delle idee”.

Le nuove aziende

Act Credit Srl, Agri Solaris Benevento Srl, Agritec Srl, Alpha Building S.R.L. Autolinee Marcarelli Giuseppe srl, Autolinee Sellitto Srl, Azienda Agrituristica La Vecchia Torre; C.C.S. Consorzio Campale Stabile; Caseificio Miscano Srl; Cloud Finance Srl; Dell'elba & C. Sas Di Dell'elba Remo; Dg Color's Srl; Digiweb & Events Srl; Dynamicoffice Srl; E.G. Srls; Ecojunk srl; Edil Paolo Srl; Edilservice Srl; Ellepi Srl; Esposito Costruzioni Srl; Fibercop Spa; For.ì Srl; Framic Srl; Gaetano Leone Design Srl; Geieffe Srl; Gm Immobiliare Srl; Hart Studio Srl; Il Viaggio Di Capitan Fracassa; Imprenditori Sanniti Insieme; Kinétes; Laudati Srl; Mag Store Srl; Net Srl; New Store Italia Srl; Noleggioimpianti Di Benedetto Antonio; Olearia Zollo Srl; Ovres Company Srl; Ravitex Srl; Red Srl; Rwe Renewables Italia Srl; Sabiria Societa' Cooperativa Sociale; Sannio Elettromeccanica Srls; Sape Costruzioni Srl; Service 2.0 Di Pulcino Lucia; Servizi Assicurativi Di D'ambrosio Maria Carmela; Servizi Sanitari Integrati Srl; Traslochi Caturano Srl; Zullo Viaggi E Turismo Srl.