Bombardamenti del 1943, De Iapinis: un giorno da ricordare L'appello: “Il 29 settembre sia giorno di commemorazione e ricordo”

“E adesso la città onori i suoi impegni”. Così Ambner De Iapinis, ex amministratore della città di Benevento che in una lunga nota ricorda momenti difficili vissuti durante la seconda guerra mondiale e l'invito a ricordare in particolare la data dal 23 settembre.

“Il 29 settembre – scrive De Iapinis - è la data del ricordo e della memoria dei bombardamenti angloamericani che distrussero la città di Benevento nel 1943. Tre mesi d’inferno, migliaia le vittime innocenti, gente semplice, che morì in quella maledetta estate del ’43 ad armistizio avvenuto. Gli 'alleati angloamericani' bombardarono e distrussero la nostra città per liberarla dai 'tedeschi', bombardamenti che uccisero tutti tranne i soldati nazisti. Il centro storico, vanto di architettura, fu distrutto. La cattedrale fu dilaniata, l’Ospedale San Diodato distrutto, il Cristo fu colpito nel Duomo e oggi è esposto nel museo diocesano. “Quelli furono giorni maledetti, povera Benevento” scriveva Monsignor Salvatore De Lucia nel suo diario nell’estate del ’43”.

Ed ancora De Iapinis ricorda: “A settembre scorso all’unanimità fu votata la delibera n. 229 del 13 settembre 2024 sul giorno per la commemorazione e il ricordo in onore alla memoria dei nostri padri da celebrarsi ogni anno, il 29 settembre, nel Duomo della città. L’Arcivescovo Accrocca e il sindaco Clemente Mastella, commossi, furono protagonisti, il 29 settembre 2024, della grande manifestazione tenuta dinanzi alla Prefettura, con documentazioni inedite e la presenza dei parenti delle vittime. Monsignor Accrocca invitò tutti a non girarsi dall’altra parte. Noi non ci siamo girati e raccogliemmo l’invito e, primi in Italia, si votò, con delibera per dare voce a questo ricordo apocalittico”.

I bombardamenti del 43': appello al sindaco Mastella

“Il sindaco – conclude De Iapinis - faccia onorare quel sacro impegno e il 29 settembre battezzi la prima commemorazione, convochi le massime autorità, l’Arcivescovo Accrocca e i cittadini tutti, ad onorare i loro morti nel Duomo della città. Che questo sia il primo degli eventi epocali che riguarda un ricordo mai cancellato. I cittadini e i parenti delle vittime facciano il proprio dovere e il 29 settembre, con la loro testimonianza rendano onore ai propri defunti massacrati in quei giorni di devastazione e morte. Sono certo che il Sindaco di Benevento onorerà l’impegno solenne preso con la città il 29 settembre 2024”.