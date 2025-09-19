Nidi e Micro nidi dell'Ambito B1, procedure d'affidamento concluse Al via attività educative lunedì 22

Sono state ultimate tutte le procedure di natura tecnico-amministrativa concernenti gli asili nido dell'Ambito B1. Pertanto terminate le procedure di gara con il regolare affidamento del servizio, si comunica che le attività educative dei Nidi e Micro nidi dell'Ambito B1 'Carlotta Nobile' e 'Mario Zerella' ubicati a Benevento, “Magiclandia” a Ceppaloni ed “Il Nido dei Sogni” ad Apollosa, per l'anno educativo 2025/2026 avranno inizio regolarmente lunedì 22 settembre. Nelle prossime ore le cooperative affidatarie provvederanno a contattare i nuclei familiari idoneamente collocati nelle graduatorie in vista dell'imminente avvio delle attività.