Conciliazione Famiglia-Lavoro: nuove misure a Benevento Martedì 23 la presentazione

Si svolgerà martedì 23 settembre, alle ore 17:30, presso l'ex Colonia Elioterapica Francesco Cossiga di Benevento in via Romoaldo II, l'evento di presentazione delle misure di conciliazione Famiglia-Lavoro, misura di inclusione attiva messa in campo dall'Ambito Territoriale B1 – Capofila Comune di Benevento e Comuni di Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio.

Alla presenza del Sindaco Clemente Mastella, dell’Assessore alle Politiche Sociali Carmen Coppola e del Dirigente dei Servizi Sociali e coordinatore dell'Ambito B1, Gennaro Santamaria, verranno illustrate le iniziative volte a rafforzare i servizi di supporto per le famiglie e a promuovere un equilibrio sostenibile tra lavoro e vita privata, con particolare attenzione al ruolo e all’autonomia delle donne nel mondo del lavoro.

La misura intende contribuire in maniera significativa al rafforzamento delle iniziative di welfare aziendale e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle donne attraverso la promozione di un sistema territoriale integrato con la promozione di servizi di informazione, orientamento e servizi di cura per le fasce di età compresa tra 0 – 36 mesi e 3 – 12 anni: è prevista l’erogazione di servizi di nido, micronido e ogni forma di servizio integrativo occorrente a facilitare le donne lavoratrici o in cerca di occupazione.

L'evento sarà un'occasione per presentare i due progetti presentati alla Regione Campania, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo PR Campania 2021/27 e realizzati in partenariato con l’Ambito Territoriale B1: 'Donna In essere' presentato dalla Cooperativa Sociale Onlus Bartololongo in partenariato anche con La scuola di formazione professionale La tecnica; 'Concilia/Sannio' presentato dall’ente di formazione professionale Gesfor Academy in partenariato anche con la cooperativa sociale Oltre le Mura e l’Associazione Futuridea. I progetti prevedono una serie di iniziative volte a facilitare la gestione degli impegni quotidiani delle donne offrendo soluzioni concrete per armonizzare le sfide professionali con le esigenze familiari e personali.

