L'Asia di Benevento a Gaeta per l'undicesima edizione di I-Cities 2025 "Una grande opportunità per avviare future collaborazioni tra aziende e istituzioni pubbliche"

L'Asia ha preso parte all'undicesima edizione di I-Cities 2025, la conferenza italiana su “ICT for Smart Cities and Communities” che si è tenuta a Gaeta martedì e mercoledì scorsi.

"I-Cities - evidenziando dall'azienda che si occupa della raccolta differenziata dei rifiuti a Benevento - rappresenta una grande opportunità per avviare future collaborazioni tra aziende e istituzioni pubbliche, volte all'innovazione e all'implementazione di servizi per i cittadini, contribuendo a rendere le città più 'smart' attraverso l'integrazione di aspetti sociali, culturali e tecnologici".

L'Azienda ha partecipato con alcuni contributi realizzati nell’ambito del progetto di ricerca 'Trust' (InfrasTruttura per il monitoRaggio Urbano e per la geStione dinamica della flotta a supporto dell’implementazione della TARIP) in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università del Sannio.

