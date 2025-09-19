Forum delle Aree Interne: "La sfida della Bellezza e il futuro creativo" Conferenza stampa, martedì 23 settembre alle ore 9, presso la sede del Palazzo arcivescovile

In previsione del settimo Forum delle Aree Interne, che si svolgerà nel complesso dell’ex seminario arcivescovile, al viale degli Atlantici di Benevento il 25 e 26 settembre prossimi, l’arcivescovo metropolita di Benevento, mons. Felice Accrocca e il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, arch. Mariano Nuzzo, terranno una conferenza stampa, martedì 23 settembre alle ore 9, presso la sede del Palazzo arcivescovile, per presentare i dettagli dell’evento nazionale intitolato “La sfida della bellezza e il futuro creativo”. Tra le iniziative che saranno annunciate, un progetto nazionale per la valorizzazione dei beni culturali, la salvaguardia del pianeta e la tutela dell’ambiente di cui sarà testimonial il fossile di dinosauro Scipionyx Samniticus (detto Ciro).