In previsione del settimo Forum delle Aree Interne, che si svolgerà nel complesso dell’ex seminario arcivescovile, al viale degli Atlantici di Benevento il 25 e 26 settembre prossimi, l’arcivescovo metropolita di Benevento, mons. Felice Accrocca e il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, arch. Mariano Nuzzo, terranno una conferenza stampa, martedì 23 settembre alle ore 9, presso la sede del Palazzo arcivescovile, per presentare i dettagli dell’evento nazionale intitolato “La sfida della bellezza e il futuro creativo”. Tra le iniziative che saranno annunciate, un progetto nazionale per la valorizzazione dei beni culturali, la salvaguardia del pianeta e la tutela dell’ambiente di cui sarà testimonial il fossile di dinosauro Scipionyx Samniticus (detto Ciro).
Forum delle Aree Interne: "La sfida della Bellezza e il futuro creativo"
Conferenza stampa, martedì 23 settembre alle ore 9, presso la sede del Palazzo arcivescovile
Benevento.