Reggimento Logistico "Sassari", colonnello Fortunato lascia: subentra Cavicchia L'ufficiale sannita dell'Esercito ringrazia il personale per la professionalità dimostrata

Presso la caserma “Attilio Mereu” di Cagliari si è svolta la cerimonia di avvicendamento al comando del Reggimento Logistico “Sassari”, tra il Colonnello Eugenio Fortunato e il Colonnello Domenico Cavicchia.

L’evento, presieduto dal Comandante della Brigata “Sassari”, Generale di Brigata Andrea Fraticelli, ha visto la partecipazione di autorità civili, religiose e militari, nonché della cittadinanza. Schierati sul piazzale la Bandiera di Guerra del Reggimento, il Gonfalone della Città di Cagliari – decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare – il Gonfalone della Città Metropolitana di Cagliari, Sinnai e i Labari delle Associazioni combattentistiche e d’Arma. Nel suo discorso di commiato, il Colonnello Fortunato ha espresso profonda gratitudine al personale del Reggimento per la dedizione e la professionalità dimostrate durante i due anni del suo comando.

Tra le attività più significative condotte nel periodo, si segnalano le esercitazioni “Hermes” e “Fenice”, che hanno evidenziato l’elevato livello di preparazione e capacità operativa dell’unità in scenari complessi, sia in ambito addestrativo sia operativo. Importante anche l’impegno internazionale del Reggimento, con particolare riferimento alla missione UNIFIL in Libano.

Meriti che sono stati riconosciuti con la concessione della Medaglia d’Argento al Valor dell’Esercito alla Bandiera di Guerra. Il Generale Fraticelli ha rivolto parole di elogio al personale del Reggimento, sottolineandone il ruolo fondamentale nella logistica operativa e ringraziando il Colonnello Fortunato per l’eccellente lavoro svolto, augurandogli il meglio per il nuovo incarico.